A casi un mes después de la muerte de Presley Gerber, Cindy Crawford y el resto de los integrantes de su familia —Rande Gerber y Kaia Gerber— hicieron una publicación en redes sociales donde se pronunciaron sobre la trágica muerte del joven de apenas 27 años.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano”, empieza el texto que acompaña a una foto en blanco y negro de Presley. “Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, continuaron.

“Agradecemos la gran muestra de cariño y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te queremos para siempre, mamá, papá y Kaia”, cerraba el desgarrador texto.

(Foto: Instagram @cindycrawford)

DE QUÉ MURIÓ PRESLEY GERBER, EL HIJO DE CINDY CRAWFORD

Presley Garber falleció el 20 de septiembre, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Al día siguiente, el Departamento de Policía de Santa Mónica reveló a través de un comunicado oficial que los agentes habían encontrado al joven sin vida al llegar al lugar.

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que “la causa y la forma de la muerte se han pospuesto, lo que significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder llegar a una determinación”.

Murió Presley Gerber, el hijo de 27 años de la modelo Cindy Crawford

Si bien la causa oficial de muerte de Presley, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, aún no fue confirmada, allegados a la familia señalaron que la ketamina era una de las sustancias con las que había tenido problemas en el pasado.

De acuerdo a fuentes citadas por TMZ, los allegados de Presley están indignados con el médico tratante. “Consideran que debería ser procesado por la muerte de Gerber”, aseguraron. Además, fuentes del centro de rehabilitación revelaron que, en los días previos a su muerte, “parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia”.