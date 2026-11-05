Ante la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un amplio operativo de seguridad que incluye cortes de calles, desvíos de tránsito y restricciones de circulación en los barrios de Palermo y Recoleta.

Los vecinos, comerciantes, trabajadores y turistas que necesiten ingresar a las zonas delimitadas por los vallados deberán cumplir con distintos requisitos para acreditar su acceso. Quienes tengan el DNI con domicilio actualizado podrán utilizarlo para ingresar, mientras que aquellos que no cuenten con esa documentación deberán realizar un trámite para obtener una identificación o un código QR habilitado por el Gobierno porteño.

El operativo contempla también restricciones alrededor de la Nunciatura Apostólica, donde se hospedará el Sumo Pontífice durante su visita oficial al país.

Mapa de cortes en CABA: qué calles estarán afectadas este viernes 6 de noviembre

A partir de las primeras horas del viernes 6 de noviembre, habrá un corte total sobre la avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros, sin obstruir la circulación por esta última arteria.

Además, habrá restricciones para la circulación vehicular y peatonal en las siguientes calles:

Ortega y Gasset.

Pasaje San Benito de Palermo.

Benjamín Matienzo.

Jorge Newbery.

Maure.

Gorostiaga.

Olleros.

Federico Lacroze y Teodoro García, entre Migueletes y avenida Del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes.

Olleros, entre avenida Del Libertador y Valentín Alsina.

Las restricciones se implementarán de manera progresiva en distintos sectores de Palermo y Recoleta, en el marco del operativo de seguridad por la visita papal.

Cómo circular dentro de los vallados: qué documentación hay que presentar

Las personas que vivan dentro de los perímetros de seguridad deberán acreditar su domicilio para poder ingresar. Los requisitos varían según cada situación:

Vecinos: deberán presentar el DNI con el domicilio actualizado dentro de la zona restringida.

Frentistas sin DNI actualizado, comerciantes y trabajadores: necesitarán una identificación o placa provista por el Gobierno de la Ciudad.

Turistas: deberán presentar un comprobante de reserva, impreso o digital, de un hotel ubicado dentro del área restringida.

En los accesos se realizarán controles para verificar la documentación y autorizar el ingreso de quienes necesiten circular dentro de los perímetros establecidos.

Cortes en Palermo: cuáles son las restricciones y cómo circular

En Palermo, el operativo de seguridad contempla vallados y controles en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde el papa León XIV celebrará una misa.

Los vecinos deberán acreditar su domicilio con el DNI actualizado o presentar la identificación correspondiente para ingresar. Los turistas, por su parte, tendrán que demostrar que se encuentran alojados en un hotel dentro del perímetro.

Además, no podrán quedar vehículos estacionados sobre la avenida Del Libertador ni en los primeros 100 metros de las calles transversales, donde se establecerán bloqueos totales.

Los peatones podrán circular por las veredas y los senderos internos de Plaza Holanda y el Parque Tres de Febrero, siempre respetando los vallados dispuestos por las autoridades.

Mapa de cortes en Recoleta: cómo será el operativo de seguridad

En Recoleta también habrá restricciones importantes, especialmente en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en avenida Alvear 1637, donde se alojará el Papa.

La restricción vehicular total comenzará el sábado 7 de noviembre a las 12 y se extenderá hasta la tarde del miércoles 11.

El perímetro estará delimitado por avenida Alvear, Cerrito, avenida Del Libertador y avenida Callao. También habrá restricciones en los primeros 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Los puntos habilitados para ingresar y salir estarán ubicados en los cruces de Alvear con Callao y con Libertad. Allí se aplicarán los mismos requisitos de documentación que en Palermo: DNI actualizado para residentes, identificación o declaración correspondiente para quienes deban justificar su acceso y comprobantes de alojamiento para los turistas.

Los vehículos estacionados dentro de esta zona deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7. Los vecinos podrán estacionar a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Del Libertador, y sobre Del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Los autos que no sean retirados a tiempo serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.

Qué autopistas serán gratuitas durante la visita del papa León XIV

Debido a los cortes sobre avenida Del Libertador y las calles cercanas, el Gobierno porteño dispuso que la autopista Illia sea gratuita para vehículos livianos, como motos, autos y camionetas.

También se podrá circular sin pagar peaje por el Paseo del Bajo, aunque las motos tendrán prohibido el ingreso a esta vía.

La medida estará vigente desde el jueves 5 de noviembre hasta el miércoles 11 a las 14.

Entre las alternativas para evitar las zonas afectadas se encuentran las avenidas Lugones, Cabildo, Santa Fe y Las Heras, además de la colectora de la autopista Illia y los accesos hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo.

Cuándo es feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional estableció un esquema de feriados y asuetos especiales con motivo de la visita apostólica del papa León XIV.

Según el decreto 1103/2026, las fechas establecidas son:

Lunes 9 de noviembre: feriado en todo el territorio nacional.

Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: asueto en la provincia de Buenos Aires.

El operativo de seguridad comenzó durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, con los primeros cortes sobre la avenida Del Libertador, entre Sucre y Ugarteche. Las restricciones se ampliarán progresivamente hasta abarcar los principales puntos de actividad del Papa en Buenos Aires.