En la previa de la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, que se realizará este sábado 7 de noviembre, Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis anunciaron una alianza para combinar cultura, celebración y compromiso social. A través de una carroza conjunta, las organizaciones buscarán transformar las calles en un espacio de visibilidad y reivindicación de los derechos de las diversidades sexogenéricas.

La iniciativa pone el foco en las problemáticas que todavía atraviesan las comunidades travestis, trans y no binarias (TTNB), como la exclusión social, las dificultades para acceder al empleo formal y la baja expectativa de vida.

En ese contexto, los datos del trabajo realizado por Mocha Celis durante 2025 permiten dimensionar por qué la movilización continúa siendo necesaria.

¿Cómo será la carroza de Polenta y Mocha Celis en la Marcha del Orgullo?

Fiesta Polenta, creada por Maru “La Polaca” Frohmann y Nacho Elizalde, se convirtió en uno de los fenómenos culturales más convocantes de la escena nocturna. Su identidad está construida alrededor de una premisa: ofrecer un espacio seguro, abierto y libre de etiquetas, donde todas las personas puedan disfrutar de la música y la pista de baile.

Con el propósito de “llevar luz a la noche” y cuidar a su comunidad, el proyecto entiende que el entretenimiento también puede ser una herramienta de responsabilidad social y transformación.

Para esta 35° edición de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, Polenta se suma a la Asociación Civil Mocha Celis, una organización pionera que lleva más de 15 años de trabajo autogestivo para garantizar los derechos de las personas travestis, trans y no binarias.

La carroza conjunta será una de las expresiones de este encuentro entre la cultura festiva y la lucha histórica por los derechos humanos. Una propuesta que busca celebrar las identidades LGBTIQ+, ampliar la visibilidad de las diversidades y recordar que detrás de cada movilización existen demandas sociales que todavía necesitan respuestas.