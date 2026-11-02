El Trece realizará una cobertura periodística especial por la visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento histórico que marcará el regreso de un Sumo Pontífice al país después de 39 años. La transmisión comenzará el domingo 8 de noviembre a las 14 y se extenderá hasta el miércoles 11, con una programación especial y un amplio despliegue periodístico.

El domingo, la señal realizará una transmisión en dúplex con TN, integrando los equipos de ambos canales para seguir en vivo cada momento de la llegada del Papa.

Habrá móviles, testimonios, entrevistas y las principales repercusiones de una visita que tendrá relevancia nacional e internacional.

Quiénes serán los periodistas de El Trece que cubrirán la visita del Papa

La cobertura periodística de eltrece para la visita de León XIV.

La cobertura contará con la participación de Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo, Alan Ferraro, Giuliana Salguero, Ignacio Otero, Valeria Sampedro, Eleonora Cole, Franco Mercuriali, Julio Bazán, Julieta Vismara, Ana Ortiz, Silvia Martínez y Guido Martínez, junto a los equipos periodísticos y técnicos del canal.

A partir del lunes, El Trece continuará con una programación especial propia a través de sus distintos espacios informativos, con un seguimiento permanente de la agenda papal.

Cómo será la cobertura de la visita de León XIV a la Argentina

Durante las cuatro jornadas, El Trece acompañará cada actividad del papa León XIV en el país. La cobertura incluirá la previa y su llegada, la recepción por parte de las autoridades, los desplazamientos por la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, los oficios religiosos y la despedida antes de su partida.

El lunes, martes y miércoles, la programación especial comenzará a las 6.30 de la mañana, con toda la información y las imágenes de cada jornada.

La visita de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas representa un acontecimiento excepcional. Con un importante despliegue técnico y periodístico, El Trece buscará acercar a su audiencia cada instante de una cobertura histórica.