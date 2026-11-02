La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una importante participación artística. La organización del viaje, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, confirmó los nombres de los músicos, cantantes, coros y bailarines que formarán parte de las celebraciones religiosas y los encuentros programados en distintos puntos del país.

El despliegue incluirá figuras de la música popular argentina, referentes del folklore y artistas vinculados con la música religiosa.

Además, habrá más de 600 coristas y 200 músicos que participarán de las celebraciones litúrgicas. La grilla todavía no está cerrada y se esperan nuevas incorporaciones.

Abel Pintos y los artistas en Buenos Aires

Abel Pintos, quien se presentará el lunes 9 de noviembre en el encuentro de León XIV con el personal de servicio y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

El cantante estará acompañado por el coro de la institución, en una actividad dedicada a la comunidad que recibe y asiste a personas con discapacidad.

Ese mismo día, el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, será escenario de la misa y las actividades centrales de la agenda papal en la Ciudad de Buenos Aires. La programación artística contará con Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

Por su parte, Agustín Day participará del encuentro previsto en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo en el encuentro con los jóvenes

El martes 10 de noviembre habrá una actividad especialmente dedicada a los jóvenes en el Monumento de los Españoles, después del regreso del Papa desde Córdoba.

La propuesta reunirá a reconocidos artistas de distintas generaciones: Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto con Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez.

La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán aportará la propuesta de danza.

Jairo y Jorge Rojas, entre los artistas confirmados en Córdoba

Córdoba también tendrá un lugar destacado en la agenda de León XIV. La vigilia y la misa previstas en el predio de la Escuela de Aviación Militar contarán con la participación de Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular argentina.

La grilla se completará con José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Luciano Pereyra cerrará la agenda artística en Luján

El último gran escenario de la visita será la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el miércoles 11 de noviembre se realizarán la vigilia y la misa que marcarán el cierre de la agenda pública del Sumo Pontífice en la Argentina.

Allí se presentará Luciano Pereyra, cantante nacido en esa ciudad bonaerense, quien estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.