Un día después de celebrar su casamiento, Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras fotografías oficiales de la boda y dejaron ver algunos de los momentos más especiales de la celebración. La cantante publicó una selección de imágenes en Instagram, donde se los puede ver sonrientes, abrazados y disfrutando de su flamante matrimonio. “¡Fuimos inmensamente felices!”, escribió la artista en un mensaje que rápidamente recibió miles de reacciones.

Entre las postales se destacan las imágenes de la pareja durante la ceremonia, con Lali luciendo un vestido satinado de breteles finos, espalda descubierta y un largo velo de encaje. Pedro, por su parte, eligió un traje beige cruzado y completó su look con una rosa negra en la solapa. También compartieron fotografías del momento de la firma del acta y de los festejos posteriores.

El posteo de Lali Espósito con las fotos de su boda con Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

La publicación incluyó además una imagen de los recién casados bailando y otra particularmente divertida: Lali, subida a los hombros de su marido, mientras sirve espumante sobre una torre de copas. La cantante acompañó el álbum con un agradecimiento a quienes celebraron la noticia y cerró su dedicatoria con una frase que sintetizó el espíritu de la jornada: “Aguante el amor”.

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EL HUMOR DE LALI DESPUÉS DE LA FILTRACIÓN DE LAS PRIMERAS IMÁGENES

Antes de mostrar las fotografías oficiales, la artista había reaccionado con ironía a la imagen de baja calidad que se había filtrado de la boda. Se trataba de una toma captada desde cierta altura, en la que los rostros de los novios aparecían distorsionados después de que usuarios intentaran mejorarla mediante inteligencia artificial. Lejos de molestarse, Lali decidió compartirla y bromear sobre el resultado.

Lali Espósito se rió de la foto que les "robaron" de su boda (Foto. Instagram @lali)

“Nos casamos”, escribió junto a esa fotografía. Después publicó acercamientos de las caras deformadas y agregó comentarios humorísticos, entre ellos un “Qué felicidad” y una cariñosa dedicatoria para Pedro. De esa manera, convirtió la filtración en parte de la celebración que compartió con sus seguidores.

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

El casamiento se realizó el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una antigua casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. La pareja eligió una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos, con un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad. La fecha también tuvo un significado especial: Lali y Pedro se conocieron hace tres años en una fiesta de Halloween y eligieron ese mismo día para celebrar su unión.

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