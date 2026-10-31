La muerte de Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre, a los 61 años, volvió a poner en primer plano su historia de amor con Mario Mazzone, el recordado periodista de TN y El Trece que falleció en 2007. Se conocieron en una radio, comenzaron una relación que duró ocho años y construyeron un vínculo que ella definió como uno de los más importantes de su vida. La muerte de él, después de una enfermedad, marcó un antes y un después para la comunicadora.

La historia comenzó en la primavera de 1999, cuando ambos coincidían en los estudios de FM Horizonte. Marcela conducía el ciclo Música y Noticias, de 7 a 9 de la mañana, y Mario llegaba después para continuar con la programación. En esos encuentros cotidianos nació la atracción. Según había contado Giorgi, él fue directo desde el primer momento y comenzó a conquistarla con sus ocurrencias.

Marcela Giorgi y Mario Mazzone (Fotos: Instagram @marcelagiorgi4 y web)

Al principio, ella lo rechazó, aunque reconoció que le había gustado su actitud. Mazzone entonces optó por acercarse como amigo hasta que, antes de irse de vacaciones, se animó a una frase que cambiaría la relación: “¿Sabés cómo te partiría la boca de un beso en este momento?”. Cuando regresó, Marcela aceptó tomar un café en el driving de Costa Salguero. Ese encuentro fue el comienzo de un romance que se extendió durante ocho años.

LOS RECUERDOS DE MARCELA GIORGI SOBRE SU HISTORIA CON MARIO MAZZONE

Con el paso del tiempo, la pareja construyó sus propios códigos y rituales. Uno de los más recordados era el gesto que Mario tenía cada vez que ella se iba de su departamento: sacaba un cartel escrito a mano que decía “Te amo”. “Y apenas me iba, ya lo extrañaba”, había confesado la locutora. También recordaba con humor las diferencias de carácter que compartían: “Cuando nos peleábamos se armaba lindo”, aunque aclaraba que las reconciliaciones eran igual de intensas. Lo que más la había enamorado de él era su sentido del humor y su personalidad ocurrente.

Los dos tenían raíces italianas y disfrutaban de viajar juntos. Río de Janeiro era uno de sus destinos preferidos, mientras que Mazzone mantenía una cita anual con Miramar, donde se encontraba con sus amigos de toda la vida. Él había jugado al rugby en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, pero luego se volcó al golf, una pasión que también le transmitió a Marcela. Ella lo llamaba Mi amor, Negro o Tiger, mientras que él tenía un apodo especial para ella: Muñequex.

En julio de 2006, la pareja recibió un duro golpe cuando Mario comenzó a sentir un dolor en la cadera y recibió un diagnóstico de cáncer. Giorgi lo acompañó durante el tratamiento junto con sus hijas, Florencia y Lucía, y el resto de su familia. “Nunca mostró flaquezas”, había recordado ella. El 20 de mayo de 2007, después de conducir su programa Mirá vos en Radio Continental, Mazzone fue a jugar al golf al Pilar Golf. Allí se desplomó y murió a los 48 años. Según el relato de Marcela, sufrió una trombosis en una pierna como consecuencia de la medicación oncológica.

Marcela Giorgi y Mario Mazzone (Fotos: Instagram @marcelagiorgi4 y web)

Tras la muerte de su pareja, Giorgi continuó con su carrera profesional y se convirtió en una de las voces más reconocidas de Radio Mitre. Sin embargo, nunca dejó de recordar a Mario con amor. “A Mario siempre lo voy a llevar en el corazón, hasta que nos reencontremos. Cuando estoy muy, pero muy triste, me consuelo pensando que fue el hombre de mi vida, el que me hizo vivir los mejores años”, había expresado. Una historia que comenzó en los pasillos de una radio y que permaneció en su memoria hasta el final.