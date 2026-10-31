Cami Homs compartió en sus redes sociales un álbum de fotos con algunos de los momentos más especiales de su breve viaje a Río de Janeiro junto a su pareja, José Sosa, y su hija menor, Aitana. La modelo acompañó al jugador de Estudiantes de La Plata, que viajó a Brasil para disputar la semifinal de la Copa Libertadores, y aprovechó la estadía para disfrutar de unos días en familia.

Entre las imágenes que publicó, una de las que más llamó la atención fue la de su pequeña hija, que se robó todas las miradas con un look adorable. Aitana lució un enterito blanco estampado con pequeños ositos, una prenda delicada y cómoda que se destacó por su tierno diseño y su estilo infantil.

Para completar el outfit, la nena llevó una vincha blanca con un moño a tono que combinó a la perfección con el enterito. Con este dulce conjunto, Aitana volvió a conquistar las redes sociales y demostró que, incluso desde muy pequeña, puede convertirse en protagonista con sus looks.

Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa (Foto: Instagram @camihoms)

QUÉ DIJO CAMI HOMS CUANDO LE PREGUNTARON SI ESTABA INVITADA A LA BODA DE RODRIGO DE PAUL

El casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel continúa generando repercusiones y, esta vez, quien fue consultada al respecto fue Cami Homs, expareja del futbolista y madre de sus hijos, Francesca y Bautista. En diálogo con LAM, habló sobre la boda y dejó en claro cuál es su postura frente a la nueva etapa sentimental de su ex.

“¿Estás al tanto de que se casa el papá de tus hijas?”, le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito, a lo que Cami respondió con naturalidad: “Sí, claro. Y nada, todo bien”. Sin embargo, si sus hijos le habían contado algo sobre la boda, fue contundente: “No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

La inesperada respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si fue invitada al casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Video: LAM)

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si había recibido una invitación para la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. La respuesta de Cami fue contundente y sin vueltas: “No, no, no. Claramente que no”. Luego, sumó: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

La conversación tomó todavía más temperatura cuando le preguntaron si, en caso de recibir una invitación, asistiría al casamiento de su expareja con Tini. Cami prefirió no entrar en especulaciones y respondió con ironía: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”, cerró, contundente.