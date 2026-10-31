Mirtha Legrand, Nacho y Juana Viale fueron al cumpleaños de Marcela Tinayre (Fotos: Movilpress).

Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público este sábado 31 de octubre, en lo que fue su primera salida tras recibir el alta médica. La conductora eligió una ocasión familiar para su reaparición: el cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, celebrado en su residencia de Barrio Parque.

La diva llegó en auto, acompañada por su chofer y con una gran sonrisa. Para la ocasión, eligió una blusa estampada en tonos rosas, uno de sus colores preferidos, y compartió la celebración con sus seres queridos.

Mirtha Legrand llegó al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Entre los invitados estuvieron Juana Viale y Nacho Viale, sus nietos, además de Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot, Amalia Idoyaga Molina y otras figuras del círculo íntimo de la familia.

Juana Viale llegó al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

UNA CELEBRACIÓN ÍNTIMA CON TEMÁTICA DE HALLOWEEN

El festejo de Marcela Tinayre tuvo una ambientación inspirada en Halloween y una decoración de estilo mediterráneo, con mesas distribuidas tanto en el interior de la casa como en el jardín.

Nacho Viale llegó al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Segun informó Teleshow, Mirtha compartió una de las mesas con Juana Viale, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina, en una reunión que reunió a familiares y amigos cercanos.

Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale, llegó al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

La reaparición se produjo pocas semanas después de que la conductora recibiera el alta del Sanatorio Mater Dei, donde permaneció 18 días internada por una neumonía bacteriana. El 6 de octubre pudo regresar a su casa y continuar allí con su recuperación.

Gabriel Oliveri llegó al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DE LOS INVITADOS AL CUMPLEAÑOS DE MARCELA TINAYRE

Juana Viale llegó al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand llegó al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand llegó al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Los invitados al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Los invitados al cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Los invitados del cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Los invitados del cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Los invitados del cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Los invitados del cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.

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