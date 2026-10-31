Días atrás, Martín Cirio lanzó “Ritmo Fuerte y Up”, una nueva canción en colaboración con Luciana Salazar. Por este motivo, el youtuber tuvo a la modelo como invitada en su ciclo de entrevistas donde la mediática sorprendió con una serie de confesiones.
“A la hora de dormir, tengo un tema con el pelo...”, confesó Luli. “Duermo parada”, bromeó Martín, sin esperar lo que iba a escuchar a continuación. “¡Casi!“, reconoció Salazar que agregó: ”Te voy a dar unos tips: no duermo boca abajo...“.
“¡Tips, chicas! ¡Sépanlo mis amores!“, advirtió Luli que agregó: ”Si dormís boca abajo te aplastás la cara con la almohada y eso genera arrugas". Ante la mirada atónita del youtuber, siguió enumerando cuáles son sus técnicas a la hora de dormir.
LA INSÓLITA MANERA EN LA QUE DUERME LUCIANA SALAZAR
“¡Te genera arrugas! Porque vos ponete a pensar: te machucás el cachete", explicó Luciana Salazar, entre risas. Confundido, Martín Cirio le preguntó: “¡¿Cómo dormís?! ¿Boca arriba? Como una momia...“. “No, no, de costado. Porque la almohada la pongo para que no me toque el cachete”, respondió ella.
Además, agregó: “Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola”.“Pero si no podés dormir ni boca abajo ni boca arriba...”, mencionó el youtuber. “¡De costado! Entonces la cola queda divina, la cara no se te aplasta...“, detalló. ”Y bueno, viste, la belleza cuesta, chicos... ¿qué vamos a hacer?“, acotó.
Por último, explicó que el pelo también es un detalle a tener en cuenta. A la hora de dormir, lo estira de costado y, cada vez que gira en la cama, vuelve a acomodarlo. “Para que quede todo extendido, y, cuando cambio de lado, lo cambio”, dijo.