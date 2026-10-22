Luciana Salazar volvió a hablar de su conflicto con Martín Redrado y sorprendió al revelar un detalle del acuerdo que mantuvieron en el pasado.

A través de sus redes sociales, la modelo confirmó que entre las condiciones que se habían firmado había puntos vinculados a la posibilidad de mostrarse públicamente con una nueva pareja.

La confesión llegó después de que ambos pusieran fin, en septiembre, a una disputa judicial de seis años por la cuota alimentaria de Matilda, la hija de Salazar.

Aunque en un primer momento prefirió mantener los detalles en reserva, la modelo abrió una caja de preguntas en Instagram y respondió algunas de las consultas que recibió de sus seguidores.

Luciana Salazar y Martín Redrado estuvieron en pareja durante siete años. (Foto: Caras).

La cláusula del acuerdo entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Una de las preguntas que más se repitió estuvo relacionada con una supuesta prohibición contractual que le habría impedido a Luciana Salazar mostrarse con otra pareja. Lejos de esquivar el tema, la modelo reconoció que habían existido condiciones relacionadas con ese aspecto de su vida privada.

Foto: @salazarluli

“Se firmaron cosas con algunos puntos que tenían que ver con eso. Por eso cuidé mucho mi vida privada todo ese tiempo, para que nada afectara mi reclamo en la Justicia”, explicó.

De esta manera, Salazar dio a entender que mantener su intimidad lejos de la exposición pública había sido una decisión vinculada al conflicto judicial que sostenía con el economista.

La modelo no brindó mayores precisiones sobre los términos del acuerdo anterior ni sobre el alcance concreto de esas condiciones. Sin embargo, sus declaraciones volvieron a poner el foco en uno de los aspectos más controvertidos de su larga disputa con Redrado.

“Free Luli”: el mensaje de Luciana Salazar tras cerrar el conflicto

Luego de referirse a las condiciones que habían marcado su vida privada durante esos años, Salazar se mostró aliviada por haber dejado atrás esa etapa.

“Free Luli. Ahora a vivir sin culpas”, expresó, en una frase con la que dejó en claro su intención de comenzar una nueva etapa personal.

Foto: @salazarluli

El acuerdo alcanzado en septiembre puso fin al enfrentamiento judicial por la cuota alimentaria de Matilda, un conflicto que se había extendido durante seis años y que tuvo distintos capítulos públicos.

Tras el entendimiento, la modelo ya había manifestado su satisfacción por el desenlace. Ahora, con sus nuevas declaraciones, volvió a referirse a las consecuencias que esa disputa tuvo en su vida cotidiana.

Qué busca Luciana Salazar en una nueva pareja

Además de hablar sobre su pasado con Redrado, Luciana Salazar aprovechó las preguntas de sus seguidores para contar qué espera de un hombre y cuáles son las características que considera fundamentales a la hora de iniciar una relación.

“Reconozco que soy muy exigente a la hora de elegir a esa persona. Por eso conmigo mucha paciencia. Me tomo mi tiempo para conocer bien. ¡Los que ganan conmigo son los perseverantes!”, aseguró.

Foto: @salazarluli

La modelo también detalló qué cualidades debería reunir alguien para conquistarla. Entre otras cosas, destacó la admiración, la sensibilidad, el romanticismo y la capacidad de disfrutar de la vida.

“Soy exigente. Necesito admirarlo por sobre todo. Que sea amoroso ya que yo soy muy dulce y franelera, paciente, sensible, que me sorprenda, que le guste mucho disfrutar la vida, que no sea orgulloso porque yo lo soy”, enumeró.

Foto: @salazarluli

Por último, dejó en claro que también valora la personalidad y el perfil de quien se acerque a ella. “Que sea bien macho y con los pantalones bien puestos y también perfil bajo, no me gustan los que van en búsqueda de una famosa”, agregó.

Foto: @salazarluli

Así, después de años atravesados por un conflicto judicial con Martín Redrado, Salazar se mostró dispuesta a dar vuelta la página y dejó en claro que, en esta nueva etapa, quiere priorizar sus deseos y su vida sentimental.