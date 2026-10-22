Aitana abrió las puertas de su Cuarto Azul en Buenos Aires ante un Movistar Arena colmado, que cantó cada canción de principio a fin. Fue la primera de tres noches que confirman el vínculo entre la artista y el público argentino, que la sigue desde sus primeras visitas.

Buenos Aires respondió como se esperaba, y mucho más. Desde que se apagaron las luces, el Movistar Arena fue un solo grito. Durante toda la noche, miles de fans cantaron a todo pulmón cada estrofa y acompañaron a Aitana en la primera de las tres fechas del Cuarto Azul World Tour en Argentina.

Con una puesta de gran escala, coreografías precisas, vestuario y una producción que transformó el estadio en el universo de Cuarto Azul, Aitana confirmó por qué esta es la gira más ambiciosa de su carrera.

Aitana deslumbró en su primer Movistar Arena sold out

Visiblemente emocionada, Aitana habló varias veces con su público y contó cómo nacieron estas tres noches: “Nosotros, cuando planeamos la gira de Latinoamérica, contábamos solamente con un Movistar Arena en Buenos Aires, que ya me parece una locura llenar un Movistar Arena en Buenos Aires. (...) Yo no sé qué ha pasado, pero vamos a hacer al final tres, así que muchísimas gracias a todos. No lo teníamos planeado”.

La noche arrancó con “6 de febrero” y “Segundo intento”, y enseguida dejó en claro que las canciones nuevas ya son parte del repertorio del público, con un estadio que se sabía cada letra. Con “Cuarto Azul”, el tema que le da nombre al disco y a la gira, el Arena terminó de entrar en ese universo íntimo.

Aitana deslumbró en su primer Movistar Arena sold out

Hubo lugar para la emoción. “Cuando hables con él”, introducida al piano, se convirtió en uno de los momentos más íntimos de la noche. En “Desde que ya no hablamos”, Aitana bajó del escenario para cantar cara a cara con sus fans, en uno de los momentos más celebrados del show. Después llegó “Vas a quedarte”, coreada por todo el estadio.

Los hits de siempre hicieron explotar el Arena: “Los Ángeles”, el mashup de “Miamor” con “Toxic” y “Mon Amour” sonaron como himnos. En “Las Babys”, Aitana sumó a un grupo de fans al escenario para bailar con ella, en una verdadera fiesta compartida. Después de un dance break, el cierre con “La chica perfecta”, “Conexión psíquica” y “Superestrella” dejó al público de pie y gritando su nombre.

Aitana deslumbró en su primer Movistar Arena sold out

También hubo un momento especial cuando recibió una camiseta de la Selección Argentina desde el público: “Vosotros sabéis que yo soy muy fan de la selección argentina, y no lo digo por estar aquí en Argentina, sino porque lo he dicho siempre (...) Así que realmente mi corazón siempre va a estar muy dividido”.

Y resumió lo que se vivió en el Arena: “Sois un público absolutamente increíble. Doy lo mejor de mí, con toda mi energía y la gente te lo devuelve por mil”.

Aitana va por dos noches más en Buenos Aires

El 22 de octubre vuelve a subir al escenario con un show agotado, y el jueves 23 cierra su paso por Argentina. Para esa fecha todavía quedan las últimas entradas a la venta.