Pedro Capó confirmó su regreso a la Argentina con Fulanito Tour 2027, la gira con la que presentará en vivo su nuevo álbum y repasará algunos de los grandes éxitos de su carrera. El cantante puertorriqueño se presentará el 17 de marzo de 2027 en el Teatro Gran Rex, en la Ciudad de Buenos Aires, y también ofrecerá shows en Córdoba y Mendoza.

El artista volverá al país después de recorrer siete ciudades argentinas en 2025, en una nueva etapa de su carrera marcada por el lanzamiento de Fulanito, su más reciente trabajo discográfico.

La venta general de entradas para el show porteño estará disponible desde el jueves 22 de octubre a las 12, a través de TuEntrada.com. Según se informó, se podrá comprar con todos los medios de pago y habrá hasta tres cuotas sin interés con BBVA.

Foto: prensa Pedro Capó

Cuándo toca Pedro Capó en la Argentina en 2027

El músico anunció tres presentaciones en el país como parte de su nueva gira. La primera será en Buenos Aires y luego continuará por otras provincias.

Buenos Aires: 17 de marzo de 2027, en el Teatro Gran Rex.

Córdoba: 19 de marzo de 2027, en Quality Espacio.

Mendoza: 21 de marzo de 2027, con detalles a confirmar.

El recital en el Gran Rex será una oportunidad para escuchar en vivo las nuevas canciones de Pedro Capó y volver a disfrutar de temas que alcanzaron reconocimiento internacional, como “Calma”, “La Fiesta” y “Tutu”, su colaboración con Camilo.

Cómo comprar las entradas para Pedro Capó en el Gran Rex

Las entradas para el recital de Pedro Capó en Buenos Aires saldrán a la venta general el jueves 22 de octubre a las 12.

La compra se realizará a través de la plataforma TuEntrada.com. La venta estará habilitada con todos los medios de pago y se ofrecerán hasta tres cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

El concierto tendrá lugar el 17 de marzo de 2027 en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios emblemáticos de la avenida Corrientes.

Foto: prensa Pedro Capó

“Fulanito”, el nuevo álbum de Pedro Capó

La gira acompaña el lanzamiento de Fulanito, el nuevo álbum de estudio del cantante, estrenado el 16 de octubre de 2026.

El disco refleja una etapa personal y artística atravesada por el regreso del músico a Puerto Rico y la reconexión con sus raíces. A través de sus canciones, el artista explora temas como la identidad, la nostalgia, el amor y los nuevos comienzos.

“Fulanito, al final del día, somos todos”, expresó Pedro Capó al explicar el concepto que da nombre al proyecto.

Entre las canciones del álbum se encuentran “Caer y Levantarse”, el primer adelanto del disco, y “La Danza del Voto”, junto a la cantante puertorriqueña iLe.

Con esta nueva producción, el artista abre un capítulo en su recorrido musical y se prepara para llevar sus composiciones al escenario en una gira que tendrá varias paradas en la Argentina.

Foto: prensa Pedro Capó Por: Cesar Berrios

La historia de Pedro Capó con el público argentino

La relación del cantante con sus seguidores argentinos se consolidó a lo largo de los años. En 2023, agotó cuatro presentaciones en La Trastienda y sumó una función adicional, una muestra del vínculo que construyó con el público local.

Ganador de tres Latin GRAMMY, Pedro Capó alcanzó reconocimiento internacional con “Calma”, canción que tuvo una enorme repercusión y cuya versión remix junto a Farruko también se convirtió en un éxito.

Su repertorio incluye otros temas populares, como “La Fiesta”, “Gracias” y “Tutu”, mientras que su discografía suma álbumes como La Neta (2022) y La Carretera (2025).

Además de su faceta como cantante y compositor, el puertorriqueño también desarrolló una carrera como actor.

Con Fulanito Tour 2027, Pedro Capó volverá a encontrarse con sus fans argentinos para presentar su nueva música y recorrer los temas que marcaron su trayectoria.