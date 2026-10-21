Ricardo Montaner volverá a la Argentina con una noticia que entusiasma a sus fanáticos: tras la alta demanda para su recital del 24 de marzo de 2027, el cantante anunció una segunda fecha en el Movistar Arena de Buenos Aires. El artista se presentará también el 27 de marzo, en el marco de su gira mundial El Último Regreso: Una Vuelta Más Para Que Seas Feliz.

La nueva función se suma a una serie de conciertos que el músico ofrecerá en el país, con presentaciones también en Mendoza y Mar del Plata. La expectativa por su regreso llega después de que agotara seis shows en la Argentina a principios de 2026.

Las entradas para ambas fechas porteñas están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. Para el recital del 24 de marzo, la organización informó que quedan los últimos tickets, mientras que el concierto del 27 se incorporó como nueva función ante la respuesta del público.

Foto: prensa Ricardo Montaner

Cuándo toca Ricardo Montaner en el Movistar Arena

Ricardo Montaner se presentará en dos oportunidades en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su gira internacional.

Las fechas confirmadas son:

24 de marzo de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires. Últimas entradas disponibles.

27 de marzo de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires. Nueva fecha.

Los tickets se pueden adquirir a través de movistararena.com.ar.

El regreso del cantante a Buenos Aires forma parte de un recorrido que también incluye otras ciudades argentinas y que le permitirá reencontrarse con el público que lo acompaña desde hace décadas.

Ricardo Montaner vuelve a la Argentina: todas las fechas de su gira 2027

Además de sus dos presentaciones en Buenos Aires, el artista confirmó conciertos en Mendoza y Mar del Plata.

El calendario anunciado para la Argentina es el siguiente:

21 de marzo de 2027: Aconcagua Arena, Mendoza. Entradas a través de Fever.

24 de marzo de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires.

26 de marzo de 2027: Polideportivo de Mar del Plata. Entradas a través de EntradaUno.

27 de marzo de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires.

La gira, producida por Fénix Entertainment, llega después de una etapa de gran actividad internacional para el cantante, que ya acumuló 51 conciertos con entradas agotadas en distintos países.

Qué canciones cantará Ricardo Montaner en sus shows en la Argentina

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Ricardo Montaner cuenta con un repertorio que atraviesa distintas generaciones y que combina baladas románticas con sus lanzamientos más recientes.

Entre los clásicos que forman parte de su historia musical se encuentran “Me Va a Extrañar”, “Tan Enamorados”, “La Cima del Cielo” y “Castillo Azul”.

También se espera que la gira permita descubrir sus canciones más nuevas, entre ellas “Para Que Seas Feliz”, “Si Tuviera Que Elegir” y “El Último Regreso”. El repertorio definitivo de los conciertos en la Argentina todavía no fue informado oficialmente.

El éxito de Ricardo Montaner con su gira mundial

El regreso del músico al país se produce en medio de una de las giras más exitosas de su carrera. Según informó la producción, El Último Regreso World Tour suma 51 conciertos agotados en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe.

En México, Montaner consiguió 11 funciones consecutivas con localidades agotadas. Además, su recorrido internacional incluyó presentaciones en distintas ciudades de Europa y América.

En paralelo, su canción “Para Que Seas Feliz” alcanzó el primer puesto en tres rankings de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último con la versión junto a Edén Muñoz. El tema también llegó al número uno en Argentina, Chile, México y Perú.

Con una carrera consolidada y canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, Ricardo Montaner se prepara para volver a encontrarse con sus seguidores argentinos en marzo de 2027. La incorporación de una segunda fecha en el Movistar Arena confirma la expectativa por su regreso.