La artista española Aitana se prepara para abrir las puertas de su Cuarto Azul en Buenos Aires con tres noches en el Movistar Arena.

Las últimas entradas para el 23 de octubre ya están disponibles en la página de Movistar Arena con todos los medios de pago. Con tarjeta Galicia Visa, 6 cuotas sin interés.

Aitana llega al Movistar Arena con Cuarto Azul World Tour

Empieza la cuenta regresiva: faltan 15 días para que Aitana llegue al Movistar Arena de Buenos Aires con su Cuarto Azul World Tour. Después de agotar las funciones del 21 y 22 de octubre, la cantante española cerrará su paso por Buenos Aires el 23 de octubre, en una última fecha para disfrutar de su esperado show en vivo.