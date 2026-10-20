La cantante española Aitana aterrizó este martes al mediodía en Buenos Aires, luego de presentarse en Santiago de Chile como parte de su gira “Cuarto Azul World Tour”. A su llegada, se encontró con sus fanáticos que la esperaba desde temprano para darle la bienvenida.

Las fotos de Aitana en su llegada a la Argentina

Aitana en Argentina. @rsfotosok Por: @rsfotos

Aitana en Argentina. @rsfotosok Por: @rsfotos

Aitana en Argentina. @rsfotosok Por: @rsfotos

Aitana en Argentina. @rsfotosok Por: @rsfotos

Aitana en Argentina. @rsfotosok Por: @rsfotos

Aitana en Argentina. @rsfotosok Por: @rsfotos

Aitana en Argentina. @rsfotosok Por: @rsfotos

Aitana en Argentina. @rsfotosok Por: @rsfotos

Cuándo son los shows de Aitana en el Movistar Arena

Aitana se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 21, 22 y 23 de octubre, en el marco de su gira internacional “Cuarto Azul World Tour”.