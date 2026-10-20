Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez disfrutaron de unos días de descanso en un escenario paradisíaco y no dudaron en compartir parte de esa intimidad con sus seguidores. Desde México, el futbolista publicó una serie de fotografías que lo muestran junto a su pareja en medio de paisajes tropicales, aguas cristalinas y mucha complicidad.

Con una postal de ensueño como telón de fondo, Icardi eligió una frase breve, pero sugestiva, para acompañar las imágenes: “Un poco de nosotros”, escribió, además de arrobar a la actriz.

Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de un parque acuático de México, rodeados de vegetación exuberante, sectores de aguas turquesas y rincones que parecen sacados de una postal del Caribe. En una de las fotos, la China aparece al sol, sentada junto a una piscina, con una bikini clara y un look relajado, ideal para una jornada de calor. En otra, Icardi posa sonriente, con el torso descubierto y una bebida en la mano, en un entorno natural.

Foto: Instagram (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Más allá de los paisajes y las postales veraniegas, el detalle que no pasó inadvertido fue el mensaje elegido por el delantero para acompañar las fotos. Sin grandes declaraciones ni extensos textos, Icardi apostó por una frase íntima y directa para compartir un fragmento de su presente con la China.

¡Están a full!

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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Nora Colosimo volvió a dar que hablar tras sumarse un nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez, la mamá de la conductora expresó su enojo por el viaje que el futbolista realizó a Estados Unidos junto a Eugenia “la China” Suárez y los hijos de la actriz, Magnolia y Amancio, sin sus propias hijas.

En una entrevista con Ángel Responde, el ciclo de Bondi Live, Nora relató una situación que habría afectado especialmente a una de sus nietas y compartió una frase que expuso el dolor de la niña al enterarse de los planes de su papá: “La nena llama llorando a la mamá y le dice: ‘Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja’”, contó la madre de Wanda, al describir cómo se vivió el episodio puertas adentro de la familia.

El testimonio volvió a poner el foco en el impacto que el conflicto entre los adultos podría tener en las nenas del exmatrimonio, quienes no viajaron con su padre a Estados Unidos.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

El viaje de Icardi a Miami junto a la actriz y sus hijos se convirtió en un nuevo foco de tensión debido a la situación judicial vinculada con sus propias hijas. Según la información difundida por la periodista Naiara Vecchio, el futbolista tenía a sus hijas bajo su cuidado hasta el 18 de octubre y había solicitado autorización para viajar con ellas. Sin embargo, habría partido rumbo a Estados Unidos sin esperar una resolución judicial que habilitara la salida de las menores del país.

De esta manera, mientras Magnolia y Amancio acompañaron a su mamá y a Icardi, las hijas del delantero permanecieron fuera de esos planes, una diferencia que habría generado malestar en el entorno familiar.