A cinco años del estallido del Wanda Gate, Wanda Nara volvió a disparar una de las frases más picantes que le dedicó a la China Suárez tras descubrir su affaire con Mauro Icardi en 2021. Esta vez, lo hizo en MasterChef Celebrity, en medio de un desopilante paso de comedia con Lizy Tagliani.

El momento se produjo cuando la conductora le tocó el velo de viuda que llevaba la participante para cocinar.

“Viuda y embarazada te dejaron”, le lanzó Wanda a Lizy, quien siguió el acting con una frase que desató el inesperado retruco de la conductora.

“Estábamos juntos, su esposa no sabía…”, respondió Tagliani, sin imaginar la contundente frase que Wanda tenía preparada.

Wanda Nara lanzó una explosiva frase contra la China Suárez en MasterChef

Fue entonces cuando Nara recreó las palabras que le había dedicado a la China Suárez al enterarse de que la actriz había tenido un encuentro con Icardi en París, cuando él todavía era su marido.

“Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste, zorra”, disparó Wanda, con énfasis y picardía, al recordar una de las frases más emblemáticas del escándalo que sacudió al mundo del espectáculo en 2021.

Wanda Nara lanzó una explosiva frase contra la China Suárez en MasterChef: “Otra familia que te cargaste, zorra” (Telefe)

La reacción de Lizy fue inmediata: se tapó la cara ante el inesperado comentario, mientras que Germán Martitegui no pudo ocultar su sonrisa.

Así, en pleno MasterChef Celebrity, Wanda volvió a traer al presente una de las frases más recordadas del Wanda Gate y convirtió el momento televisivo en una nueva referencia a su explosiva historia con la China Suárez.