Los shows de BTS en el Estadio Único de La Plata tendrán controles de seguridad y restricciones para ingresar con determinados objetos. Qué dicen las reglas generales de AllAccess y qué deben tener en cuenta los fanáticos antes de asistir.

Qué se puede llevar y qué no al recital de BTS

Quienes asistan a los conciertos de BTS en Argentina deberán tener en cuenta las medidas de seguridad previstas para ingresar al Estadio Único de La Plata. Entre los artículos que, por lo general, se permiten figuran las mochilas pequeñas, las cámaras fotográficas con lente fijo y los binoculares.

Por otra parte, las reglas generales de la organización prohíben el ingreso con bebidas y alimentos, cámaras con lentes desmontables, fuegos artificiales, conservadoras, skates, monopatines y vehículos personales motorizados.

También existen restricciones para ingresar con animales, con las excepciones contempladas en las políticas correspondientes.

¿Se puede entrar con una ARMY Bomb al show de BTS?

La ARMY Bomb es el lightstick oficial de BTS, un dispositivo luminoso que los fanáticos utilizan durante los conciertos para acompañar las canciones y formar parte de la experiencia visual del espectáculo.

HYBE difundió instrucciones sobre la sincronización inalámbrica de los lightsticks y la venta de merchandising para los recitales de Santiago de Chile. Sin embargo, esas indicaciones no constituyen una autorización automática para ingresar con el dispositivo al Estadio Único de La Plata.

La misma precaución se aplica a los carteles, banners, pilas de repuesto y otros accesorios que los seguidores quieran llevar. Las medidas, los materiales y las cantidades permitidas pueden depender de las condiciones específicas de cada presentación.

Entradas digitales de BTS: cómo ingresar con Quentro

AllAccess también brinda instrucciones para activar las entradas digitales disponibles a través de Quentro. El procedimiento se realiza desde la cuenta utilizada para la compra, en la sección Mis Entradas. Si el ticket está habilitado bajo esta modalidad, debe abrirse directamente desde la aplicación.

Según la ayuda oficial de Quentro, los códigos QR se actualizan cada 15 segundos. Por eso, una captura de pantalla o un código impreso no reemplazan la entrada digital que se muestra en la app.

Cuándo son los recitales de BTS en Argentina

Los conciertos de BTS en el Estadio Único de La Plata están programados para los días 21, 23 y 24 de octubre de 2026.