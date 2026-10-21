Daniela Milagros brilló en Lucille con entradas agotadas y presentó nuevas canciones en vivo (foto de prensa)

Acompañada por sus extraordinarios músicos y junto a su hermano Rodrigo de Miguel en guitarra, director artístico y coautor de sus canciones, Daniela Milagros fue entregando versiones imponentes de “Attention Attention”, uno de los proyectos emergentes más interesantes del rock argentino actual.

Un espectáculo cinematográfico y cuidadosamente diseñado para vivir la experiencia completa del universo tan camaleónico y eléctrico de Daniela. Una obra que atraviesa por completo los sentidos y logra emocionar con su crudeza.

Daniela Milagros brilló en Lucille con entradas agotadas y presentó nuevas canciones en vivo (foto de prensa)

Con un setlist explosivo, la noche arrancó con “Attention, attention”, “Adrenalina”, “Psycho Killer”, “Don’t Need Any Language”, “Ego”, entre otras que desataron la euforia de todos. Además, hubo lugar para su reciente estreno “Loco”, un rock provocador que refleja toda su potencia.

La consagración de Daniela Milagros en los últimos meses ha marcado con fuerza la escena musical. Brillando con su talento, hipnótica personalidad y una decidida actitud por trascender con su arte, la argentina ya fue parte de importantes festivales, opening y exitosas presentaciones, llevando sus canciones a otro nivel en el vivo.

Actualmente se encuentra presentando su álbum debut “Attention, Attention”, que marcó el comienzo de una etapa pilar en su carrera e incluye los exitosos singles “EGO”, “PSYCHOKILLER” —su versión en español del clásico de Talking Heads—, “FANTASÍA”, “HIPNOTIZA”, “ADRENALINA” y “QUE LA NOCHE DIGA”.

Se presentó junto a Gilby Clarke, ex Guns N’ Roses, en su concierto en Buenos Aires, destacando con su talento que no tiene techo, y brindó un show arrollador en el Roxy, primer show propio en el marco de la presentación de su nuevo álbum.

La presencia sobre el escenario de Daniela Milagros y su banda sacude todos los sentidos y despliega un sonido magnético, en un viaje extraordinario de rock/pop de principio a fin.