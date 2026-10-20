Indios y Juliana Gattas se unen en “Haré lo que me pidas”, una colaboración con alma de hit (foto de prensa)

Indios y Juliana Gattas protagonizan uno de los encuentros más atractivos del año en “Haré lo que me Pidas”. La banda rosarina se une a la icónica voz de Miranda! en una colaboración que combina la esencia melódica tan propia de Indios con el magnetismo de una de las figuras más importantes del pop nacional. Una canción con alma de hit instantáneo, que recupera el instinto pop de la banda y lo lleva a un nuevo terreno de frescura y sensualidad.

El universo melódico de Indios encuentra en Juliana Gattas a una cómplice perfecta. Su voz se integra con una naturalidad sorprendente a una propuesta que recupera el estilo inconfundible del grupo: guitarras limpias, un pulso bailable y melodías irresistiblemente pegadizas.

La elegancia y seducción que forman parte del ADN de Indios se potencian con la expresividad y ese brillo hipnótico de Juliana, dando forma a una canción fresca, envolvente y con una identidad propia.

Indios y Juliana Gattas se unen en “Haré lo que me pidas”, una colaboración con alma de hit (foto de prensa)

Detrás de su aura luminosa, “Haré lo que me Pidas” despliega una historia atravesada por el deseo, la vulnerabilidad y las contradicciones del amor. La ligereza de su sonido contrasta con una letra que habla de heridas, entrega y emociones difíciles de controlar. Una dualidad que encuentra en su estribillo inmediato y contagioso el equilibrio perfecto entre sensibilidad y una irresistible energía pop.

El lanzamiento viene acompañado por un videoclip que traslada esa misma química. Con una estética cuidada, una puesta dominada por el blanco y una atmósfera fresca y descontracturada, Indios y Juliana Gattas despliegan un juego de miradas, gestos y movimientos que deja ver la complicidad entre los artistas.

La elegancia convive con el humor y la espontaneidad, en una propuesta visual que captura el espíritu de la canción y convierte el encuentro en una celebración compartida. Una combinación que funciona tanto en lo musical como en lo visual, con la naturalidad de quienes parecen hablar el mismo idioma artístico.

“Haré lo que me Pidas” llega, además, en un momento de plena expansión internacional para Indios. El estreno coincide con el inicio de su primera gira por España, que llevará a la banda por Barcelona, Murcia, Valencia y Madrid, antes de regresar a México con presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México. Seis ciudades y dos países que serán parte de un nuevo capítulo para la banda rosarina, que vuelve a cruzar fronteras con música nueva y una propuesta artística que continúa creciendo.

Show de Indios en Buenos Aires

Y ese nuevo capítulo también tendrá su encuentro con el público de Buenos Aires. El próximo 22 de noviembre, Indios se presentará en Niceto Club, después de su gira por España y México. Tras cinco funciones agotadas de manera consecutiva, la banda regresa a un escenario que se volvió fundamental en esta nueva etapa, esta vez con música nueva para compartir. Una noche que reunirá las canciones que marcaron su historia con los primeros adelantos de lo que viene, reafirmando el vínculo con un público que acompaña cada paso de su presente.

Las entradas para el show del 22 de noviembre en Niceto Club están a la venta a través de Venti.