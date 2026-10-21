Ozuna, Ñengo Flow y Jory Boy lanzan “Vulnerable”, una apuesta por el reggaetón clásico (FOTO DE PRENSA)

Ozuna presenta el video oficial de “Vulnerable”, su nueva colaboración con Ñengo Flow y Jory Boy, un tema que abraza el sonido del reggaetón clásico y lo lleva a un terreno de seducción y picardía. Con una propuesta que invita al perreo, los tres artistas reúnen sus estilos en una canción que conecta con la esencia del género.

Producida por ElCreadorHenry, Legazzy, Yazid y Dynell, “Vulnerable” combina la voz melódica de Ozuna, el carácter de Ñengo Flow y el sello vocal de Jory Boy. El intercambio entre sus interpretaciones sostiene el tono sensual del tema, en el que la atracción y el coqueteo marcan el pulso.

Ozuna, Ñengo Flow y Jory Boy lanzan “Vulnerable”, una apuesta por el reggaetón clásico (FOTO DE PRENSA)

El video oficial, dirigido por Ricardo Rivera (Fue Ricky) y filmado en Bayamón, Puerto Rico, se estrena a través de YouTube. El lanzamiento del sencillo en todas las plataformas digitales de audio será anunciado próximamente.

Con “Vulnerable”, Ozuna, Ñengo Flow y Jory Boy celebran el atractivo del reggaetón clásico con una colaboración que combina melodía, actitud y una conexión visual con la cultura puertorriqueña.