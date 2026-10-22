Melody Luz estuvo de invitada en “Casino Deluxe”, el ciclo que conduce Emilia Attias en Infobae y sorprendió al hablar sobre la infidelidad en las parejas. Lejos de dar vueltas, contó cuál fue su reacción ante un engaño de Alex Caniggia.

“Todos los que se hacen los fieles, no les creo nada”, sentenció la bailarina y apuntó: “Ya la fidelidad está colgando de un hilo. Es como: si la hacés, hacela bien. Si es algo que inevitablemente, quiera o no quiera, puede llegar a suceder”.

Más adelante, contó que fue gracias a su “intuición femenina” que descubrió varias infidelidades. “No fue una infidelidad de que yo leía que se estaba encontrando o que se enviaban fotos. Era algo más de ‘acá estoy’”, explicó.

Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia (Crédito: Instagram)

MELODY LUZ HABLÓ SOBRE LA INFIDELIDAD

“Era algo más de coqueteo, de fueguito”, reveló Melody Luz haciendo referencia a los emojis que se enviaba Alex Caniggia con otras mujeres. “Pero eran varias. Y era estar embarazada y que a una le está cambiando el cuerpo... Para mí fue la gran falta de respeto: hacerlo mientras yo estaba embarazada”.

“Era como una mezcla de intuición y de agarrarle el celular (cosa que no está bueno hacer). No lo haría de vuelta porque además es como un momento de... te empieza a latir fuerte el corazón y te sentís muy mal, y después tener que fingir que no leíste nada y sí leíste, y eso es feo, es feo, feo, feo”, afirmó.

Melody Luz sorprendió al hablar sobre infidelidad (Video: Casino Deluxe)

“¿Nunca te dio ganas de vengarte?“, le preguntó Attias a la entrevistada. ”Ya me vengué“, respondió ella, sin vueltas. ”Estuve con otra persona. O sea, le corté a él. Fue mientras estaba separada, pero un poco fue sabiendo que era una persona que le caía mal a él", reveló la bailarina.

De todas maneras aclaró que su presente es diferente: “Hoy en día nada me inquieta, no me dan ganas de agarrar el celular. Si se habla con alguien es como: ¿eso alimenta su ego? ¡No me importa! Como que ya pasó a no importarme...“.

Con respecto a Alex, dijo: “Espero que no lo haga, pero si lo sigue haciendo... como que ya mi foco no va por ahí. También aprendí que le ponemos mucho peso a lo sexual cuando capaz es sacarse las ganas y ya, ¿viste?“. Y cerró diciendo: ”Tampoco me divertiría enterarme... si la hace, que la haga bien”.