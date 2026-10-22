A más de un año de su estreno en el Teatro Lola Membrives, “Rocky” llega a su fin. Antes de subir al escenario para dar las últimas, Nico Vázquez recibió una increíble sorpresa para la cual no estaba preparado. Luego, compartió con sus compañeros de elenco la sorpresa y dejó a todos sin palabras.

“Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…“, empezó contando el actor en una publicación de Instagram que él nunca imaginó hacer.

“Hace unas semanas viví algo que todavía me cuesta poner en palabras. Estaba descansando en mi casa y sonó el teléfono. Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba Sylvester Stallone. Sí, el mismísimo Sly. Rocky”, reveló el protagonista de la obra teatral.

La inolvidable sorpresa que recibió Nico Vázquez: una videollamada de Sylvester Stallone (Video: Instagram @nicovazquezok)

LA INOLVIDABLE SORPRESA QUE RECIBIÓ NICO VÁZQUEZ

Junto a tres imágenes donde mostraba parte de la videollamada con Sylvester Stallone, su reacción ante la llamada y la sorpresa que le dio a sus compañeros de elenco, Nico Vázquez contó cómo vivió esta inolvidable sorpresa.

“Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón. Me felicitó por mi trabajo como actor, director y productor general, y también por el enorme trabajo de todos mis compañeros”, reveló el actor.

La inolvidable sorpresa que recibió Nico Vázquez: una videollamada de Sylvester Stallone (Video: Instagram @nicovazquezok)

“Pero lo que podría haber sido una charla sobre teatro, cine y trabajo terminó convirtiéndose en una conversación sobre la vida. Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito. Que fue mi papá quien me presentó aquella película cuando era chico y que después fui yo quien se la compartió a mi hermano Santi”, escribió Nico en la publicación.

Además, contó detalles de la íntima conversación que mantuvieron a distancia: “Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi. Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre. Y pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos”.

La inolvidable sorpresa que recibió Nico Vázquez: una videollamada de Sylvester Stallone (Video: Instagram @nicovazquezok)

“Todavía me emociona recordar esa conversación”, admitió Nico que agradeció a su amigo Nacho Figueras por la sorpresa “tan inmensa”. “Quise compartirlo con ustedes porque sé que del otro lado hay muchísimas personas que sienten lo mismo que yo por Rocky. Que crecieron con él, que se emocionaron, que encontraron fuerzas en su historia. Gracias, Sly. Por Rocky, por tu generosidad. Y gracias Santi, como siempre estuviste ahí conmigo”, cerró el actor en su publicación.