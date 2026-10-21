A más de un año de su estreno en el Teatro Lola Membrives, “Rocky” llega a su fin. Con las últimas 20 funciones por delante, Nico Vázquez decidió invitar a todo su equipo a disfrutar de unos días de descanso para despedirse.

A través de la cuenta oficial de “Rocky”, el actor compartió el video que había subido a su perfil de Instagram y agregó un mensaje que decía: “El mejor equipo del mundo festeja. Solo quedan 20 funciones”. Junto a todo su equipo, disfrutó de unos días en la Costa Atlántica y mostró imágenes en redes.

En el video se lo puede ver paseando por la playa junto a su novia y compañera de elenco, Dai Fernández, y otros actores de la obra como, por ejemplo, Mercedes Oviedo. El actor también se mostró abrazado a otros integrantes de su equipo que lo acompañan hace tanto tiempo en el teatro.

La escapada de fin de semana de Nico Vázquez y todo el equipo de “Rocky” a la playa (Video: Instagram)

LA DESPEDIDA DE NICO VÁZQUEZ DE “ROCKY”

El próximo 1º de noviembre, Nico Vázquez se subirá al escenario para interpretar por última vez este papel que tantas alegrías le dio. Si bien la obra de teatro se estrenó hace más de un año, el actor contó recientemente que, hasta último momento, siempre hay cosas para mejorar.

“¿Siguen ensayando cosas al día de hoy? ¿Cambian? ¿Mejoran? ¡Siempre!“, confesó el actor en una publicación de Instagram. ”Siempre se puede crecer, aprender, descubrir algo nuevo. Y creo que uno de los secretos, después de más de 320 funciones, es ese: mantener la obra más viva que nunca", siguió.

“No acostumbrarnos. No hacerla en automático. Seguir buscando, jugando, sorprendiéndonos y, de paso, divertirnos. Hasta que suene la última campana. Gracias a cada uno por seguirme el ritmo. Falta poco y termina. Yo avisé”, cerró Nico en el texto donde anunciaba que ya quedaban pocas funciones.