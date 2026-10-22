A diferencia de la mamá de Hernán Casciari que descargó una catarata de insultos, ahora una de las hijas del productor audiovisual reaccionó de forma insólita cuando la consultaron sobre la causa penal por estafa que le iniciaron a su padre.
“Gracias por la pregunta, pero el tema no me incumbe”, se despegó la mujer de 22 años nacida en Barcelona.
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Luego completó: “Tampoco quiero dar comentarios”.
El vínculo de Hernán Casciari con su hija mayor
Al igual que como hizo con Chichita, su madre, a quien retrató en Canelones y La Madre que me parió, entre otras obras, Nina también hizo trabajos artísticos con Hernán.
Qué es ser Argentina, el relato de Hernán Casciari con su hija Nina
De hecho, Nina compartió el escenario junto a Hernán Casciari en una de las narraciones de sus cuentos, como el de Qué es ser argentina, hija.