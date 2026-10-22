“Lo mensajito” es la primera de una nueva etapa. Julián Baglietto presenta un disco totalmente nuevo que nace desde otro lugar, con más rock y música sin límites.

Con todas composiciones propias y la producción de Santiago Napoli, este disco de ocho tracks trae consigo una energía vital renovada, con guiños y homenajes al rock nacional que marcó la infancia de Juli y lo forjó como el artista que es hoy.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip increíblemente gracioso y oscuro a la vez, que representa esta nueva etapa. Dirigido y producido por Facu Plaga, cuenta con la participación del actor argentino Martín Slipak.

La historia se desarrolla en un monoambiente descuidado que deriva en la locura del protagonista por conseguir ese tan esperado mensajito que lo tiene desvelado.