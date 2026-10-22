El regreso de U2 a la Argentina en 2027 desató una verdadera revolución entre sus fanáticos. La legendaria banda irlandesa agotó las entradas para sus dos conciertos en el Estadio River Plate, previstos para el 23 y 25 de marzo, después de registrar más de un millón de personas en la fila virtual durante la venta general.

La expectativa por volver a ver a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en Buenos Aires quedó reflejada en la velocidad con la que se agotaron las localidades. Tras una preventa que también había generado una enorme demanda, ambas fechas quedaron oficialmente sold out.

Los recitales forman parte de The Greatest Show on Earth World Tour, la gira con la que U2 celebrará sus 50 años de trayectoria y presentará las canciones de su nuevo álbum, Carnaval de Luz.

Foto: prensa U2

U2 agotó sus dos shows en River: qué pasó con la venta de entradas

La venta general de entradas para los conciertos de U2 en Argentina se convirtió en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Según informó DF Entertainment, productora responsable de los espectáculos, más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual para intentar conseguir un lugar en alguna de las dos presentaciones.

La demanda fue tan elevada que las entradas para el 23 y 25 de marzo de 2027 se agotaron por completo, confirmando el enorme interés que genera el regreso de la banda al país.

Por el momento, no se anunciaron nuevas funciones en Buenos Aires.

Foto: prensa U2

Cómo será el regreso de U2 a la Argentina en 2027

Después de casi una década sin presentarse en el país, U2 volverá al Estadio Monumental con una propuesta que promete combinar sus canciones más emblemáticas con una producción de gran escala.

La gira The Greatest Show on Earth World Tour marcará, además, el regreso de la formación a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour, en diciembre de 2019.

El espectáculo recorrerá distintas etapas de la carrera del grupo, con clásicos que marcaron generaciones y nuevas composiciones de Carnaval de Luz, su primer disco de material completamente nuevo desde Songs of Experience, publicado en 2017.

La puesta en escena buscará combinar la magnitud de un concierto de estadio con la conexión emocional que la banda construyó con su público a lo largo de cinco décadas.

Foto: prensa U2

U2 en River 2027: las fechas de sus conciertos y su gira por Latinoamérica

El tour mundial comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México, donde la banda ofrecerá dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

Luego continuará por Brasil, con conciertos programados para el 10 y 12 de marzo en el Estádio MorumBIS de San Pablo.

Foto: prensa U2

Finalmente, Buenos Aires será la ciudad encargada de cerrar la etapa latinoamericana con dos recitales en River Plate.

El regreso también estará acompañado por el lanzamiento de Carnaval de Luz, un trabajo discográfico que incluirá el sencillo que da nombre a la gira, escrito junto al reconocido músico y productor Brian Eno.

Con dos estadios agotados y más de un millón de personas en la fila virtual, U2 confirmó que su convocatoria en Argentina sigue intacta, incluso después de tantos años sin visitar el país.