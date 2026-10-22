Primavera gris y días de lluvia: qué alimentos ayudan a mantener la vitamina D (foto IA)

La primavera en Argentina está marcada por las lluvias, los cielos cubiertos y menos oportunidades de disfrutar del sol. En un contexto climático atravesado por la influencia de El Niño, la alimentación puede cumplir un papel importante para incorporar vitamina D, un nutriente esencial para la salud de los huesos, los músculos y el sistema inmunitario.

Aunque la exposición a la radiación solar es la principal fuente de vitamina D para el organismo, algunos alimentos aportan cantidades significativas y pueden ayudar a cubrir las necesidades diarias. Por eso, en los días grises, conviene prestar atención a qué se incluye en el plato.

¿Por qué es importante la vitamina D?

La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio y contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes. También participa en el funcionamiento muscular y del sistema inmunitario.

Cuando hay menos horas de sol o se pasa más tiempo en ambientes cerrados, puede disminuir la oportunidad de producir vitamina D en la piel. Sin embargo, los días nublados no provocan por sí solos una deficiencia: el riesgo depende también de la alimentación, la época del año, la edad, la exposición solar y otros factores individuales.

Qué alimentos comer para incorporar vitamina D

La vitamina D se encuentra naturalmente en pocos alimentos. Los pescados grasos son algunas de las fuentes más importantes, aunque también existen alternativas como los huevos, ciertos hongos y los productos fortificados.

1. Pescados grasos: las mejores fuentes naturales

Los pescados azules son una de las opciones más recomendadas para incorporar vitamina D a través de la alimentación.

Salmón: aporta vitamina D y ácidos grasos omega-3.

Caballa: es una alternativa nutritiva y práctica, especialmente en conserva.

Atún: puede aportar cantidades relevantes de vitamina D, según la especie y el producto.

Sardinas: además de vitamina D, contienen omega-3 y calcio cuando se consumen con sus espinas.

Arenque: es uno de los pescados con mayor contenido de este nutriente.

Jurel: aporta vitamina D y grasas saludables.

Congrio y palometa: también pueden contribuir a la ingesta de este nutriente.

El contenido varía según la especie, el origen y la preparación. Incorporar pescado a las comidas durante la semana es una manera práctica de sumar vitamina D y otros nutrientes.

2. Yema de huevo

La yema contiene vitamina D, aunque en cantidades más moderadas que los pescados grasos. Es una opción accesible y versátil para sumar a desayunos, ensaladas, tortillas o preparaciones caseras.

3. Hígado de vaca

El hígado aporta pequeñas cantidades de vitamina D, además de hierro y vitamina B12. No es una de las fuentes principales, pero puede contribuir a una alimentación variada.

4. Hongos y champiñones expuestos a luz ultravioleta

Algunos hongos producen vitamina D2 cuando se exponen a radiación ultravioleta. Por eso, los champiñones y otras setas tratados con luz UV pueden ser una alternativa de origen vegetal.

Es importante tener en cuenta que no todos los hongos contienen cantidades significativas: el aporte depende de cómo fueron cultivados y procesados.

5. Leche y bebidas vegetales fortificadas

Algunos productos incorporan vitamina D durante su elaboración. Entre ellos se encuentran:

Leche de vaca fortificada.

Bebidas de soja, almendra o avena enriquecidas.

Algunos yogures y otros productos lácteos fortificados.

La clave es revisar el rótulo nutricional para confirmar si el producto contiene vitamina D y en qué cantidad.

6. Cereales y jugos fortificados

Algunos cereales para el desayuno y determinados jugos, como el de naranja, también pueden estar enriquecidos con vitamina D. No todos los productos la contienen, por lo que conviene comprobar la información del envase antes de elegirlos.

¿Qué pasa con el aceite de hígado de bacalao?

El aceite de hígado de bacalao es una fuente concentrada de vitamina D, pero su contenido depende de la presentación y la dosis. También puede aportar cantidades elevadas de vitamina A.

Por ese motivo, no conviene consumirlo en grandes cantidades ni utilizarlo como suplemento sin consultar con un profesional de la salud.

¿Alcanza con cambiar la alimentación cuando hay poco sol?

No siempre. Aunque una dieta variada ayuda a incorporar vitamina D, las fuentes alimentarias naturales son limitadas y no necesariamente alcanzan para cubrir las necesidades de todas las personas.

La falta de exposición solar puede ser uno de varios factores que influyen en los niveles de este nutriente. Si existe preocupación por una posible deficiencia, un profesional de la salud puede evaluar los factores de riesgo y determinar si hace falta realizar un análisis o indicar un suplemento.

Tampoco se recomienda exponerse al sol sin protección para intentar aumentar la vitamina D: es importante evitar las quemaduras y seguir las recomendaciones de cuidado de la piel.

En una primavera con muchos días grises, sumar pescados grasos, huevos, hongos adecuados y alimentos fortificados puede ayudar a mejorar el aporte de vitamina D. La alimentación es una herramienta importante, aunque las necesidades individuales deben evaluarse según cada caso.