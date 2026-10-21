Andrés Calamaro volvió a hacer historia en el Movistar Arena. El Salmón agotó una nueva función el martes 20 de octubre y se prepara para cerrar un año de grandes conciertos con una última presentación en Buenos Aires: será el lunes 23 de noviembre, con entradas disponibles a través de la web oficial del estadio.

La serie de shows de Como Cantor ya suma múltiples funciones agotadas, entre ellas las del 26 y 27 de mayo, el 3 y 8 de junio, el 20 de octubre y el próximo 30 de octubre.

Ahora, el músico confirmó el 23 de noviembre como la nueva y última fecha del año.

Andrés Calamaro en el Movistar Arena: un show con sus grandes clásicos

En su presentación del 20 de octubre, Calamaro fue ovacionado por el público en una noche atravesada por canciones que marcaron distintas generaciones. Acompañado por su banda, abrió el concierto con “Los chicos” y recorrió distintas etapas de su trayectoria con un repertorio de más de 25 temas.

Calamaro: 20 octubre Movistar Arena 2026. Fotos: prensa / Martin Bonetto Por: MBONETTO

Durante el show sonaron canciones como “A los ojos”, “Media Verónica” y “Output input”, además de clásicos de Los Rodríguez, entre ellos “Salud, dinero y amor”, “Mi enfermedad” y “Sin documentos”.

Andrés Calamaro en el Movistar Arena

Uno de los momentos más celebrados llegó con “Loco”, “Estadio Azteca”, “Maradona” y “El Salmón”. Hacia el cierre, el artista interpretó “Flaca”, “Alta suciedad” y “Paloma”, antes de regresar para los bises con “Crímenes perfectos” y “Sin documentos”.

“Como Cantor”: la gira de Andrés Calamaro

El nombre de la gira, Como Cantor, está inspirado en una de las citas más conocidas del Martín Fierro, con la que Calamaro se identifica desde hace años. La propuesta pone en el centro la voz, las canciones y el encuentro con el público.

A lo largo de esta etapa, el músico recorrió diferentes ciudades de Argentina y de la región. Además, llegó a esta serie de conciertos después de realizar más de 40 presentaciones con su Agenda 2025 Tour en Latinoamérica y Europa, con fechas multitudinarias en escenarios como el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock.

Entradas para Andrés Calamaro en el Movistar Arena

La última presentación de Andrés Calamaro en Buenos Aires durante este año será el lunes 23 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta a través del sitio oficial del estadio.

Artista: Andrés Calamaro.

Fecha: lunes 23 de noviembre.

Lugar: Movistar Arena, Buenos Aires.

Entradas: página oficial de Movistar Arena

Beneficio: seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro Visa durante el período de venta.

Después de una serie de funciones agotadas y de una nueva noche de clásicos, El Salmón se prepara para despedir el año con sus canciones más reconocidas y una última cita con sus seguidores.