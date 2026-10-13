Andrés Calamaro anuncia una nueva y última función en el Movistar Arena para el próximo 23 de noviembre, tras agotar nueve conciertos en menos de un año. Con esta décima presentación, el artista suma una fecha final a una temporada extraordinaria y se prepara para despedir 2026 junto a su público en Buenos Aires.

Entradas Andrés Calamaro en el Movistar Arena

Última fecha de Calamaro en Buenos Aires.

La venta general de entradas comenzará el miércoles 14 de octubre a las 16 h, con todos los medios de pago, a través de Movista Arena.

Además, durante todo el período de venta, quienes paguen con tarjeta de crédito Banco Macro Visa podrán acceder a 6 cuotas sin interés.

Fechas de Andrés Calamaro en el Movistar Arena 2026