Horas atrás, Hernán Casciari salió a hablar sobre la denuncia penal presentada por un grupo de socios productores de Orsai Audiovisuales, que lo acusan de presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a financiar películas y otras producciones. En la denuncia, también se apuntaba contra Diego Peretti.

El escritor negó haber cometido fraude, reconoció errores en la gestión de los proyectos y publicó documentación a modo de prueba.

“Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaje en Orsai, nos hayamos levantado una mañana con la intención de estafar gente”, afirmó el escritor defendiéndose.

En las últimas horas, Pampito contó que entre Hernán y Diego había existido una fuerte pelea. “Me contaron algo el fin que Peretti no lo estaba bancando tanto a Casciari, y que, aparentemente, habrían llegado a las piñas”, soltó el conductor de Puro Show. Finalmente, salió a hablar el actor públicamente.

Diego Peretti en "La muerte de un comediante"

EL DESCARGO DE DIEGO PERETTI TRAS LAS DENUNCIAS

A través de su cuenta de Instagram, Diego Peretti hizo una publicación con un extenso texto que iniciaba: “Ante las denuncias públicas que involucran a Orsai, quiero aclarar cuál fue mi participación en ‘La muerte de un comediante’”. En su descargo, el actor menciona la película que protagonizó para Orsai.

“Hernán Casciari me propuso realizar mi primera película como director bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había desarrollado y gestionado para producir ‘La uruguaya’: un sistema en el que quienes aportaban dinero podían participar del proyecto como ‘socios productores’”, siguió Peretti.

Y agrego: “Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guión. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem”.

El descargo de Diego Peretti ante las denuncias contra Orsai (Foto: Instagram @peretti_oficial)

En su descargo, Peretti aclaró: “Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto. Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible”.

“Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos. Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”, afirmó.

Por último, sentenció: “Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película”.