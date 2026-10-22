Al ser invitado al programa de Moria Casán, Alfredo Casero revivió su conflictiva relación laboral con Julio Chávez, con quien compartió elenco en “Farsantes”, la tira de Pol-ka estrenada en 2013.

El actor había tomado partido en el cruce mediático entre Ricardo Darín y Julio Chávez, y calificó a su excompañero de elenco como alguien que “se cree más grande de lo que es”. Si bien después pidió disculpas en redes sociales, su arrepentimiento duró muy poco.

En la entrevista que brindó en “La Mañana con Moria”, Casero aseguró que su colega lo menospreciaba y se negaba a dirigirle la palabra en el set de grabación. “Haber laburado con él a mí no me generó nada”, sentenció el actor.

Elenco de Farsantes (Foto: prensa eltrece)

ALFREDO CASERO REAVIVÓ SU PELEA CON JULIO CHÁVEZ

Al ser consultado por el periodista Gustavo Méndez sobre lo que había ocurrido con Julio Chávez en 2013, Alfredo Casero respondió: “Haber laburado con él a mí no me generó nada. Y he actuado con los mejores actores”.

Acto seguido, repasó el caótico contexto detrás de cámaras en Farsantes: “Estábamos haciendo una serie, que se va a la mier... (Facundo) Arana, que hay todo un problema, que está ahí, hay camarillas y que hay cosas”, enumeró sobre los conflictos internos que generaron malestar en las grabaciones.

De todas maneras, aclaró: “Creo que fue el último programa hermoso que hice en la televisión con Pol-Ka y me da la impresión de que tendría que haber terminado diferente la carrera para mí”.

Cuando Méndez le preguntó directamente si era difícil trabajar con Julio, contestó: “Es un tipo que está enojado. Iba a hablar con el tipo y no te miraba”. De todas maneras, deslizó: “Por ahí, a lo mejor, él ya cambió... pero la verdad, me importa tres carajos”. Con respecto a la personalidad de su colega, opinó: “Si vos sos ermitaño y a los compañeros los tratás como el orto, porque hablo con ella, pero con vos no, ¿qué es eso?“.