Los looks de la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 (Fotos: Movilpress)

Este miércoles, las instalaciones del Golden Center recibieron a la farándula para la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 a lo mejor de la producción de los últimos doce meses de ese medio, y los famosos lucieron sus mejores atuendos en la alfombra roja.

Como siempre, Ciudad estuvo junto a los famosos para retratar los mejores looks en la previa a la ceremonia que condujeron Luis Novaresio y Luciana Rubinska y que contó con más de 600 invitados entre nominados y celebrities.

Frente a la lente de ciudad pasaron estrellas como …

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