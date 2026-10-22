Semanas atrás, Mauro Icardi y la China Suárez se tomaron unos días de descanso en las paradisíacas playas de México. A través de las redes sociales fueron compartiendo algunas de las postales de este viaje que hicieron con los hijos menores de la actriz, Magnolia y Amancio.

Sin embargo, en las últimas horas, la actriz volvió a compartir nuevas imágenes a través de sus historias de Instagram donde reiteró sus agradecimientos hacia todos aquellos que los habían recibido tan bien en su estadía en el Caribe.

“Que manera de amar México. La gente es tan educada, amable. Siempre deseando volver”, escribió Eugenia en una de las primeras imágenes. Luego, siguió mostrando postales de su increíbles estadía en dicho país.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

LA FOTO ÍNTIMA DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ EN LA CAMA

Como última publicación, la China Suárez optó por subir una íntima fotografía que tomó en la cama, bajo las sábanas, junto a Mauro Icardi. Sobre la imagen dejó un texto donde le agradeció a su novio y le dedicó palabras de amor.

La foto íntima de Mauro Icardi y la China Suárez bajo las sábanas (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme y cuidarme”, empezó escribiendo y luego agregó: “Me abrazas y se para el mundo. Te amo cada minuto más”.