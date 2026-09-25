Horas atrás, Melody Luz sorprendió al contar un detalle íntimo de los comienzos de su relación con Alex Caniggia. La bailarina recordó la intensidad que tenían cuando se conocieron durante El Hotel de los Famosos y reveló que llegaron a tener 9 relaciones sexuales... ¡al día!

Luego de que el video de Melody se viralizara en redes sociales, muchos usuarios salieron a comentar y, en la mayoría de los casos, se trataban de comentarios negativos. “Gracias a estos reels cortos de IG, uno se entera de que no vale la pena ver estos streaming...”, comentó una de las usuarias.

Ante este panorama, Melody no se quiso guardar su opinión y salió a contestarle a todos los haters. “¡Cuánta moralina! Vayan a hacerse una y a joder menos", fue la tajante respuesta de la pareja de Alex Caniggia entre la decena de comentarios negativos que se hicieron presentes en la publicación.

La tajante respuesta de Melody Luz a los que la critican

MELODY LUZ REVELÓ EL RÉCORD ÍNTIMO QUE ALCANZÓ CON ALEX CANIGGIA

La confesión de Melody Luz ocurrió durante una charla sobre la libido en Story Time, el programa de Bondi Live conducido por Nazarena Vélez. La conductora había recordado el caso de Daniela Celis, quien contó que durante su relación con Thiago Medina llegaron a tener encuentros íntimos hasta 9 veces por día.

Cuando Nazarena le preguntó a Melody si con Alex habían alcanzado una cifra similar, la bailarina sorprendió a todos: “Sí, yo creo que sí. Y dolía...”. A su vez, explicó que el contexto de El Hotel de los Famosos (2021) favorecía el acercamiento entre ellos.

“Yo con Alex tengo una historia medio parecida a la de Dani porque nos conocimos en un reality y ahí adentro era... ¡no había nada más que hacer!”, recordó la bailarina que, según contó, aprovechaban los momentos en los que podían alejarse de las cámaras para estar juntos. Incluso, reveló que en algunas oportunidades recibieron llamados de atención de la producción.

Melody Luz reveló el récord íntimo que alcanzó con Alex Caniggia (Video: Bondi Live)

“Después estábamos al pepe y buscábamos los lugares sin cámaras, nos retaban porque nos sacábamos el micrófono... ¡Yo la pasé bien!”, relató entre risas. Cuando Nazarena volvió sobre el dato de las 9 veces y le preguntó directamente si habían llegado a esa cantidad. Melody confirmó que creía que sí, aunque aclaró que esa frecuencia llegó a provocarle molestias.

“Sí, yo creo que sí. Y dolía... Me acuerdo que tuve que ir a la médica”, contó. Según relató, durante la consulta la profesional le preguntó cuántas veces por día tenía relaciones: “Más de cinco por día”. La médica, según recordó la bailarina, le recomendó que bajara la frecuencia: “No, bueno, nena, pará. Te duele por eso”. “Estábamos muy fogosos”, cerró diciendo.