Faltaban pocos minutos para las diez de la mañana cuando Candela Arizaga llegó a la fiscalía acompañada por su abogado para declarar en el marco de la causa judicial que involucra a su novio, Facundo Moyano.

La joven fue citada a una audiencia judicial este jueves 22 de octubre de 2026 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 de la Ciudad de Buenos Aires, para revisar la medida cautelar y la restricción de acercamiento vigente.

La causa se originó a raíz de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto de 2026, que derivó en una investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Le preguntaron a Candela Arizaga si está embarazada de Facundo Moyano

Le preguntaron a Candela Arizaga si está embarazada de Facundo Moyano: “No dijo que no”

En medio de la expectativa por su llegada, Mercedes Ninci intentó dialogar en vivo con Candela para La Mañana con Moria. Sin embargo, el tumulto de colegas que también buscaban obtener el testimonio de la joven hizo que el móvil transcurriera entre gritos, empujones y momentos de tensión.

Pese al caos, la periodista fue directo al punto y le hizo una pregunta personal que llamó la atención.

“¿Estás embarazada?”, le preguntó Ninci a Candela Arizaga.

La joven reaccionó con un “ay” y una amplia sonrisa, un gesto que dio lugar a especulaciones. “No dijo que no”, señaló la notera, aunque Candela no confirmó ni desmintió la posibilidad de estar esperando un hijo con Moyano.

La pregunta surgió después del apasionado reencuentro de la pareja en Madrid, en medio del conflicto judicial que atraviesan.

En ese contexto, Arizaga también manifestó que le gustaría casarse y aseguró que Facundo Moyano no la presionó para que cambiara su declaración en la causa.