Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a mostrar su costado más romántico en las redes sociales. Desde España, la pareja compartió una serie de fotografías juntos, acompañadas por mensajes cariñosos que no pasaron inadvertidos entre sus seguidores.

El sindicalista publicó un álbum de imágenes en el que se los ve abrazados y disfrutando de distintos momentos juntos. Para acompañar las postales, eligió una frase contundente: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, una declaración que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.

Pero la respuesta más tierna llegó de parte de su novia, que no dudó en dejarle un comentario cargado de amor: “Qué hombre hermoso que tengo. Te amo mucho, Theriancito”, escribió Candela, junto a un mensaje que dejó en evidencia la complicidad que comparten y el apodo que le puso.

Foto: Instagram (@facundomoyanook) Por: Fabiana Lopez

Asimismo, Candela también compartió contenido relacionado con su relación y publicó una historia de Instagram en la que expresó su malestar por la situación que atraviesa en la Argentina: “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual NUNCA existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, escribió la joven, en un mensaje en el que cuestionó las versiones que circularon sobre el conflicto en pleno escándalo judicial. Y agregó: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”.

La publicación sumó un nuevo elemento a la repercusión que generó la aparición de ambos juntos en España, en medio de la controversia judicial que rodea a la pareja.

Además de las postales románticas, Candela compartió un video en el que recopiló distintos momentos que vivió junto a Facundo durante su noviazgo. En las imágenes se los ve disfrutando juntos, entre salidas, risas y escenas de mucho amor.

Foto: Instagram (@facundomoyanook) Por: Fabiana Lopez

Con estas publicaciones, la pareja volvió a mostrar su cercanía y a poner su historia de amor en el centro de la escena, mientras sus movimientos en redes sociales siguen despertando repercusiones.

El viaje a España y las declaraciones de ambos dejan en evidencia que el vínculo continúa siendo protagonista de un capítulo marcado tanto por los gestos románticos como por la polémica que los rodea.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Captura de Instagram Stories (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

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LA PRIMERA FOTO DE FACUNDO MOYANO CON CANDELA ARIZAGA JUNTOS EN EUROPA TRAS LA POLÉMICA: SE LA MANDÓ A MORIA CASÁN

La historia de Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo y esta vez con una prueba fotográfica. En medio de la fuerte polémica que generó la aparición de ambos en Madrid, se conoció la primera foto de la pareja juntos en Europa.

La imagen fue difundida por la cuenta oficial de Instagram de La Mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece y que, justamente, había tenido a Moyano como protagonista de una polémica entrevista antes de su viaje a España.

En la postal se puede ver a Facundo Moyano junto a Candela Arizaga, ambos sonrientes y posando para la cámara durante lo que parece ser una salida nocturna. La particularidad es que, según revelaron desde el programa, fue el propio Moyano quien le envió la fotografía a Moria Casán.

Foto: Instagram (@lamanianaconmoria) Por: Fabiana Lopez

La cuenta oficial de La Mañana con Moria publicó la imagen con un mensaje que rápidamente llamó la atención: “¡EN EXCLUSIVA! #FacundoMoyano le mandó una foto a @moria_laone junto a Candela”. Además, desde el ciclo anticiparon la emisión del material y promocionaron: “¡No te lo podés perder!”.

La fotografía aparece después de que circularan imágenes que ya habían mostrado a Moyano y Arizaga juntos en un restaurante de Madrid, en medio de la medida judicial que pesa sobre el dirigente. El material generó una fuerte repercusión y volvió a poner el vínculo entre ambos en el centro de la escena.

“¡EN EXCLUSIVA! #FacundoMoyano le mandó una foto a @moria_laone junto a Candela”.

Luego de la difusión de esas imágenes, Moyano habló con Moria desde España y dio su versión sobre el encuentro. Según los mensajes que la conductora leyó al aire, el exdiputado aseguró: “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres”.

También habría manifestado respecto de la situación judicial: “No estamos violando ninguna perimetral”, en referencia a la restricción que rige en Argentina.