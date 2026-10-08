La polémica historia de Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo. En medio de la fuerte polémica que generó la aparición de ambos en Madrid, se conoció la primera imagen de la pareja posando juntos para la cámara.

La imagen fue difundida por la cuenta oficial de Instagram de La Mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece y que, justamente, había tenido a Moyano como protagonista de una polémica entrevista antes de su viaje a España.

En la postal se puede ver a Facundo junto a Candela, ambos sonrientes y posando para la cámara durante una salida nocturna. Según revelaron en el programa, fue el propio Moyano quien le envió la fotografía a la conductora del ciclo.

Foto: Instagram (@lamanianaconmoria) Por: Fabiana Lopez

LA RESPUESTA DE CANDELA ARIZAGA TRAS LA PUBLICACIÓN DE LA MAÑANA CON MORIA

Lejos de hacerse la desentendida, Candela Arizaga compartió la publicación de La Mañana con Moria a través de sus historias de Instagram y agregó un mensaje de una usuaria que opinó sobre este polémico encuentro.

La respuesta de Candela Arizaga a su fotografía junto a Facundo Moyano (Foto: Instagram @candelamagaliok)

“Recuerden: cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos”, decía el mensaje que compartió Candela junto a dos emojis.