Esta semana se estrena la primera película de Wanda Nara, y Moria Casán analizó en vivo la conferencia de prensa que la mediática brindó en la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo? y dedujo cómo hace para acaparar la atención de los medios casi sin hablar con la prensa.

“Es actriz que está muy bien, que va por todos los rubros. Es empresaria, actriz, madre, padre, abuelo, tío, todo… Es todo en la familia. Es influencer y es la preferida absoluta de Ventura y Ubfal, que se inmolan por ella. Podríamos desaparecer todos en el medio artístico que, estando Wanda Nara, no nos extrañarán”, comenzó diciendo La One en La mañana con Moria.

Moria Casán y Wanda Nara (Fotos: capturas eltrece)

“Parece que tuvo que engordar como 10 kilos, o hacerse como levadura. Ella es curvy, es barroca. Y después adelgazó para estar divina en el estreno, como si fuera Al Pacino mujer”, ironizó Moria, en referencia al método que utiliza el galardonado actor de Hollywood.

Leé más:

Andrés Nara destrozó a Mauro Icardi y apuntó contra la China Suárez: “Él no suelta a Wanda porque sigue enganchado”

MORIA CASÁN MANDÓ AL FRENTE A WANDA NARA

Tras ver la entrevista, en la que Wanda solo habló de la película y no de sus escándalos, Moria expuso a la mediática. “A veces se llama silencio porque hace todo para que se hable. Entonces, cuando le van a preguntar algo, se resguarda. Es el marketing y la estrategia de ella: ‘Meto, meto, meto, meto, meto, meto, meto. Todo el mundo habla de mí. Entonces, cuando me buscan...’”, analizó la conductora.

Moria comenzó a consultar a su panel sobre Wanda, y se detuvo cuando escuchó decir al doctor Guillermo Capuya que es “talentosa e inteligente”. “¿Talentosa en qué? ¿La vio actuar usted?”, le preguntó al médico, que confesó que no vio la película. “Entonces le parece talentosa como se mueve en la vida”, concluyó La One.

Moria Casán y Wanda Nara (Fotos: capturas eltrece)

“Más que talentosa, diría que es muy hábil para estar siempre vigente”, rectificó Capuya, acorralado. Moria observó que Wanda lució un modelo de Dolce & Gabbana: “¿Y por qué lo hizo? Porque todo el mundo la va a seguir comparando con Susana Giménez”, cerró.

Leé más:

Aseguran que se formó una parejita en MasterChef Celebrity: “Salieron y hubo chape”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.