Los rumores de romance volvieron a sacudir a MasterChef Celebrity. Esta vez, las versiones apuntan a que dos participantes del reality de cocina habrían protagonizado un encuentro a los besos, después de compartir una cena con sus compañeros y continuar la noche fuera del restaurante.

La información se conoció en el programa de streaming que se transmite por Bondi Live, donde deslizaron que habría habido un acercamiento entre dos integrantes del ciclo conducido por Wanda Nara: “Hubo chape”, revelaron.

Durante la charla, Denise Dumas (que está casada con Campi, uno de los participantes del ciclo) contó que primero hubo una cena grupal y que, después, algunos de los participantes decidieron seguir la noche de fiesta: “Primero fue una cena que estaban todos y después salieron de joda, no sé qué pasó después”, comentó, dejando abierta la incógnita sobre lo que habría ocurrido una vez que terminó el encuentro.

Foto: Captura (Telefe)

Cuando intentaron descubrir quiénes serían los protagonistas del supuesto affaire, surgió una primera pista que desconcertó a todos: “Dicen que se trata de dos varones”, intervino Mariana Brey, descartando que se trate de Diego Ramos o Alejandro Lerner, ya que ellos no fueron parte de este evento.

¿Se formó una pareja en MasterChef Celebrity?

“Primero fue una cena que estaban todos y después salieron de joda, no sé qué pasó después”.

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MARU BOTANA ENFRENTÓ LAS CRÍTICAS POR SUS DEGUSTACIONES EN MASTERCHEF CELEBRITY Y SE DEFENDIÓ CON UNA CONTUNDENTE FRASE

Maru Botana rompió el silencio en medio de la polémica por su desempeño como jurado de MasterChef Celebrity. Después de que varias de sus degustaciones se volvieran virales y despertaran una catarata de comentarios en las redes sociales, la chef respondió a las críticas y explicó por qué suele probar pequeñas cantidades de los platos de los participantes.

Consultada en Sálvese Quien Pueda por los memes y videos que circulan sobre sus devoluciones en el programa conducido por Wanda Nara, Maru se mostró ajena a la controversia y aseguró que no está pendiente de lo que se dice sobre ella: “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones”, respondió, sin darle demasiada importancia a los cuestionamientos.

Sin embargo, ante la insistencia sobre una escena que generó comentarios, en la que algunos usuarios señalaron que apenas había probado una hamburguesa, la cocinera fue contundente al explicar su manera de comer: “Yo como muy poquito, como un pajarito”.

Foto: Captura (América)

“Hace más de treinta años que cocino”, sostuvo la jurado, al defender su criterio gastronómico frente a los cuestionamientos del público. Y cerró, firme con su postura: “Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.