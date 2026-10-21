Salió el sol en la Ciudad de Buenos Aires y Mariano de la Canal no dejó pasar la oportunidad. El influencer, popularmente conocido como el fan de Wanda Nara, se puso el traje de baño, se mostró sin remera y sorprendió en TikTok con su marcado físico.

El video no tardó en viralizarse y uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios fue la definición de sus abdominales. La apariencia actual del influencer generó sorpresa entre sus seguidores, que reaccionaron con comentarios sobre su transformación física.

Video de Mariano de la Canal, TikTok.

La reacción de las redes al cambio físico de Mariano de la Canal

La publicación de Mariano de la Canal despertó una catarata de comentarios de usuarios impactados por su figura. Varios se preguntaron cómo había conseguido marcar tanto los abdominales, mientras que otros incluso pusieron en duda que las imágenes fueran reales.

“¿Cómo le hicieron los abdominales?”, “Díganme que es IA. Hasta tiene más físico que yo”, “Wow, increíble cómo logró marcar los abdominales” y “Está re cambiado” fueron algunas de las reacciones que recibió el video.

Así, el influencer volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales, esta vez no por sus habituales intervenciones vinculadas al mundo del espectáculo, sino por el cambio físico que dejó a la vista en su publicación.

Mariano de la Canal sorprendió con su cambio físico (TikTok)