Mariano de la Canal reapareció en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una confesión inesperada: un perro lo mordió en la boca y terminó con la cara desfigurada. El influencer, conocido como el Fan de Wanda Nara, explicó que el accidente ocurrió mientras compartía un asado en la casa de un amigo.

Según relató, el animal —que pertenece al dueño de casa— lo atacó de manera sorpresiva y le provocó una herida profunda en el labio. “Les quería contar que el viernes me mordió un perro en la boca. Es de un amigo que nos invitó a comer un asado a su casa y yo soy mega amoroso con los animales, pero me desconoció”, contó Mariano en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram @marianodelacanal

El influencer no tardó en mostrar las consecuencias del incidente: su labio lastimado, visiblemente inflamado y con puntos de sutura. “Me tuvieron que dar 8 puntos y no quería que me vieran así, todo hinchado, pero es mi realidad. Así como les muestro lo bueno, les muestro lo malo”, expresó, todavía angustiado por la situación.

EL SUSTO DE MARIANO DE LA CANAL Y SU PREOCUPACIÓN POR LAS SECUELAS QUE LE QUEDARON DEL ATAQUE DE UN PERRO

Mariano reconoció que al principio sintió vergüenza de mostrarse en público y que recibió muchos mensajes de preocupación de sus seguidores. A pesar del dolor y el susto, aclaró que no culpa al perro ni a su amigo por lo ocurrido. “No guardo rencor, capaz yo me acerqué con demasiada confianza”, admitió.

Ahora, el Fan de Wanda Nara debe esperar a que le retiren los puntos y confesó que le preocupa cómo quedará su rostro una vez que cicatrice la herida. “Estoy preocupado, no sé cómo me va a quedar esto, si después puedo hacerme láser o algo”, dijo, visiblemente angustiado.

Mientras tanto, Mariano sigue adelante con sus compromisos laborales y evalúa la posibilidad de realizar algún tratamiento estético cuando la zona termine de sanar.

