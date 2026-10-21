La avant premier de ¿Querés ser mi hijo? del martes por la noche reunió a la familia de Wanda Nara, varios famosos y además un crítico de cine que fue al hueso con la protagonista.

“Bien podría funcionar en plan cómico. Da la impresión —por lo elaborado y absurdo de ciertos diálogos, y por algunos personajes secundarios— de que el guión se pensó de esa manera, pero en la práctica la película tiene un tono menos gracioso del que debería”, arrancó Diego Lerer.

Luego, el periodista detrás de Micropsia enfatizó: “Muy probablemente se deba a que Wanda Nara —la modelo, conductora y estrella mediática haciendo aquí su debut actoral— no es particularmente dúctil para la comedia”.

La crítica a la película de Wanda Nara.

“Esforzada, un tanto robótica y sin demasiado ángel, a la actriz le cuesta bastante cualquier cosa que se parezca a la actuación. Se le nota el trabajo y el compromiso, pero es difícil que su personaje transmita emoción alguna. Y menos aún, timing cómico”, analizó la remake del film mexicano de Hernán Guerschuny.

Las ayudas que no salvaron a Wanda Nara ni a la película

“Alrededor de esa decisión comercial, es poco lo que se puede inventar. Agustín Bernasconi, Charo López, Jean Pier Noher y el resto del elenco hacen lo posible por dotar de gracia y energía a sus escenas, pero frente a ellos tienen a alguien a quien, evidentemente, le cuesta mucho darle vida a su personaje”.

La crítica a la película de Wanda Nara.

“No es un papelón ni mucho menos. Es, simplemente, ver a alguien tratando de hacer lo suyo lo mejor posible pero sin tener demasiado talento para hacerlo. Y no alcanza con el montaje ni con la magia del cine”.

“No es un papelón ni mucho menos. Es, simplemente, ver a alguien tratando de hacer lo suyo lo mejor posible pero sin tener demasiado talento para hacerlo. Y no alcanza con el montaje ni con la magia del cine”. Diego Lerer sobre el debut de Wanda Nara en cine.

“Las escenas en las que Wanda actúa —que son casi todas—, se caen por su propio peso. Y las bromas ni siquiera son bromas, sino intentos de serlo, como cuando alguien que no tiene mucha gracia intenta contar un chiste y nadie se ríe”, cerró Diego Lerer lapidario con Wanda Nara.