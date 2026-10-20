Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en las redes sociales con una foto familiar que podría despertar la furia de Wanda Nara. En medio del escándalo que rodea su relación con Mauro Icardi y la mediática disputa con su ex, la actriz compartió una postal junto al futbolista, sus tres hijos y su mamá, Marcela Riveiro. Y las especulaciones no tardaron en llegar.

En la imagen, publicada en sus historias de Instagram, se la ve sonriente junto a Icardi, Magnolia y Amancio, los dos hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, y Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. También aparece su madre, en una escena familiar que la actriz acompañó con un corazón rojo.

La publicación volvió a poner el foco en la nueva vida de la China junto al futbolista, en medio de una historia marcada por las tensiones, los cruces públicos y las repercusiones de su romance.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Lejos de los mensajes polémicos y las indirectas que suelen alimentar el enfrentamiento mediático, esta vez la actriz eligió compartir una imagen distendida, rodeada de sus seres queridos. La presencia de sus tres hijos junto a Icardi vuelve a instalar interrogantes sobre cómo se reconfiguraron los vínculos familiares desde que la pareja oficializó su relación.

Mientras tanto, cada movimiento de la China y el futbolista continúa generando repercusiones en las redes sociales, donde sus publicaciones son observadas de cerca por los seguidores de una de las historias más resonantes del mundo del espectáculo argentino.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MAURO ICARDI COMPARTIÓ FOTOS ÍNTIMAS CON LA CHINA SUÁREZ DESDE EL PARAÍSO Y LANZÓ UNA FRASE SUGESTIVA

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez disfrutaron de unos días de descanso en un escenario paradisíaco y no dudaron en compartir parte de esa intimidad con sus seguidores. Desde México, el futbolista publicó una serie de fotografías que lo muestran junto a su pareja en medio de paisajes tropicales, aguas cristalinas y mucha complicidad.

Con una postal de ensueño como telón de fondo, Icardi eligió una frase breve, pero sugestiva, para acompañar las imágenes: “Un poco de nosotros”, escribió, además de arrobar a la actriz.

Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de un parque acuático de México, rodeados de vegetación exuberante, sectores de aguas turquesas y rincones que parecen sacados de una postal del Caribe. En una de las fotos, la China aparece al sol, sentada junto a una piscina, con una bikini clara y un look relajado, ideal para una jornada de calor. En otra, Icardi posa sonriente, con el torso descubierto y una bebida en la mano, en un entorno natural.

Foto: Instagram (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Más allá de los paisajes y las postales veraniegas, el detalle que no pasó inadvertido fue el mensaje elegido por el delantero para acompañar las fotos. Sin grandes declaraciones ni extensos textos, Icardi apostó por una frase íntima y directa para compartir un fragmento de su presente con la China.

¡Están a full!

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Foto: Instagram (@mauroicardi)