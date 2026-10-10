Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica por un inesperado gesto en las redes sociales. Esta vez, la actriz sorprendió al compartir una foto junto a Emilia Attias, su excompañera de Casi Ángeles, pero poco después decidió borrarla. La llamativa decisión generó especulaciones sobre qué pudo haber ocurrido entre ellas tras el reencuentro.

Todo sucedió cuando ambas coincidieron en Tequila, el boliche al que la China asistió junto a Mauro Icardi para celebrar el divorcio del futbolista de Wanda Nara. Allí, las actrices se fotografiaron abrazadas y sonrientes, en una imagen que rápidamente despertó la nostalgia de los fanáticos de la exitosa ficción juvenil.

La foto fue publicada inicialmente por una agencia de marketing de influencers, que acompañó el retrato con una frase que apelaba directamente a los seguidores de la novela de Cris Morena: “Lo admitimos, no superamos Casi Ángeles”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

La China no dejó pasar la oportunidad de recordar aquella etapa de su carrera y reposteó la publicación en sus historias de Instagram. Además, eligió musicalizarla con “Que nos volvamos a ver”, uno de los clásicos de TeenAngels, la banda que surgió del programa.

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de nostalgia y buena onda tuvo un detalle inesperado: al poco tiempo, la actriz eliminó la historia de sus redes sociales. La decisión de la China despertó interrogantes, especialmente porque la imagen las mostraba juntas, sonrientes y en una actitud afectuosa.

¿Hubo algún tipo de tensión entre las excompañeras de Casi Ángeles después de su encuentro?

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ FESTEJARON EL DIVORCIO DE WANDA NARA, PERO HABRÍA UN FRENO PARA SUS PLANES DE BODA

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi ya es un hecho en los papeles, pero la guerra entre la expareja está lejos de terminar. Después de cuatro años de tensiones judiciales y mediáticas desde el estallido del Wandagate, el Tribunal de Milán dictó la disolución formal y definitiva del matrimonio. Y mientras la conductora y el futbolista procesan el fallo a su manera, el jugador habría encontrado un motivo más que especial para brindar junto a Eugenia “la China” Suárez: la posibilidad de pasar por el altar.

Sin embargo, no todo sería celebración para el futbolista. Según reveló la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, el futbolista también habría recibido un revés judicial relacionado con sus planes de viajar al exterior con sus hijas.

Lejos de mantener la celebración puertas adentro, Icardi y la China Suárez habrían decidido extender los festejos por el divorcio hasta la madrugada del viernes. Según contó la panelista de Los Profesionales con Flor, la pareja estuvo el jueves por la noche en Tequila, uno de los boliches porteños que frecuenta el futbolista: “Llegaron cerca de las 3 am, brindaron por poder casarse y se fueron a las 6 am”, aseguró en su publicación de Instagram, donde compartió una imagen de la pareja.

Foto: Captura de Instagram (@naiaravecchio) Por: Fabiana Lopez

El dato no pasó inadvertido: con el matrimonio con Wanda Nara formalmente disuelto, Icardi y la China tendrían el camino legal despejado para avanzar con sus propios planes de boda. Por ahora, no trascendieron una fecha ni detalles concretos sobre un eventual casamiento, pero el supuesto brindis habría tenido un motivo mucho más importante que celebrar el final de una etapa.

Pero mientras el futbolista y la actriz habrían levantado sus copas en Puerto Madero, la situación judicial de Icardi sumó otro capítulo que podría complicar sus planes familiares. De acuerdo con la información difundida por Vecchio, el juez no le habría concedido al delantero el permiso para viajar con sus hijas a Miami y México entre el 9 y el 18 de octubre. Según trascendió, una de las niñas había pedido acompañarlo y regresó recientemente de pasar tiempo con Wanda.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La negativa judicial habría coincidido, además, con otros reclamos que siguen enfrentando a los ex. De acuerdo con la periodista, Icardi también habría solicitado una reducción de la cuota alimentaria y argumentado que no tiene dinero ni trabajo desde abril. A eso se sumarían deudas con el fisco francés y el turco. Así, mientras el futbolista celebraría la posibilidad de volver a casarse, la disputa por las cuestiones familiares y económicas continúa abierta.

Con el divorcio resuelto, una posible boda en el horizonte y nuevos cruces judiciales por delante, el capítulo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez promete seguir dando que hablar.