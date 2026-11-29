María Susini volvió a quedar en el centro de las versiones sobre su vida sentimental luego de que se conociera una fotografía junto a Marcelo González, el empresario dueño del Teatro Tronador de Mar del Plata y quien era amigo de Facundo Arana. Pero hubo otro detalle que llamó la atención: mientras la modelo aseguró que está soltera, el empresario comenzó a ponerle “me gusta” a distintas publicaciones que hablan de su supuesto romance.

La primera imagen de ambos juntos fue difundida por la cuenta de LAM y correspondería a una cena que compartieron en un restaurante de Barrio Norte/Recoleta. “Ayer cena romántica en Barrio Norte/Recoleta. Ya se muestran sin problema. Contamos en romance y ahora la foto”, escribieron desde la cuenta de El Ejército de LAM al compartir la postal.

La foto que publicó LAM sobre María Susini y Marcelo González (Foto: Instagram @elejercitodelam)

En las últimas horas, el periodista Fede Flowers mostró cómo Marcelo González le dio “like” a todas las publicaciones de redes sobre la fotografía junto a María Susini. “Marcelo González dándole like a todas las publicaciones donde aparecen y se habla de él junto a María Susini”, escribió junto a las capturas. “Marcelo González y María Susini suelen cenar en Pony del Four Seasons. Se los ve muy felices juntos, me cuentan”, cerró el cronista de LAM.

Foto: X.com/ fedeflowersok

Foto: X.com/ fedeflowersok

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EL VÍNCULO CON FACUNDO ARANA Y LA ACLARACIÓN DE MARÍA SUSINI

La información sobre el supuesto romance había sido revelada por Pepe Ochoa en LAM, donde aseguró que Susini y González estarían juntos desde hacía aproximadamente seis meses. El panelista también contó que el empresario y Facundo Arana eran amigos, un dato que le agrega un condimento particular a esta historia, a 11 meses de que se hiciera pública la separación del actor y la modelo.

“Le habría jodido mucho a Facundo porque Marcelo y él eran muy amigos. Facundo se prestaba mucho a la prensa de todo lo que hacía Marcelo”, sostuvo Ochoa. Además, contó que el último fin de semana Susini y González compartieron un asado en el campo de Abel Pintos, socio y amigo del empresario, quien también representa al cantante y es dueño del Teatro Tronador.

María Susini y Marcelo González.

En medio de las versiones, María habló con Infobae y aseguró que está soltera y que no está conociendo a nadie. También desmintió los rumores que involucraban a su hija India, de 18 años, con un hombre de 40 que sería su profesor de equitación. Por ahora, la modelo no confirmó una relación con González, aunque la fotografía de la cena y la llamativa actividad del empresario en las redes sociales volvieron a poner el supuesto romance en primer plano.

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