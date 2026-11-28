La noche en que Silvina Escudero arruinó la torta de cumpleaños de Diego Armando Maradona lo vio casi todo el mundo. Literal. Y la bailarina recordó el famoso 30 de octubre de 2005 en PH Podemos Hablar.

“Fue su cumpleaños en la Bombonera. Había una torta mega gigante, de unos tres metros. Éramos tres bailarinas que teníamos una soga porque estaba cubierta con paneles que recubrían la torta o 3 paneles”, contó la exbailarina de La Noche del Diez, el éxito de eltrece.

“Cuando la producción nos decía, teníamos que tirar el piolín, caían los paneles y se visualizaba la torta. Habíamos ensayado”, continuó.

La confusión que desató el desastre

En ese punto explicó: “Antes del aire, a las otras bailarinas les dijeron que tiren para el otro lado. Yo seguí tirando para el que era, entonces mi panel cayó arriba de la torta, que quedó completamente destrozada”.

“Fue en vivo al aire, con un helicóptero grabando cumpleaños de Diego Maradona, y yo había arruinado el momento de la torta”, concluyó entre risas Silvina Escudero.