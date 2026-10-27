A seis meses de su separación, Silvina Escudero volvió a ser noticia al confirmar que está iniciando una nueva etapa en el amor. En diálogo con el programa Intrusos, la bailarina contó que se encuentra conociendo a alguien y que, aunque prefiere mantener los detalles en reserva, se siente “encantada” y en un momento de plenitud personal.

Durante la entrevista, Escudero fue consultada sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con una persona. Sin rodeos, respondió que le está dando otra oportunidad en el amor: “Puede ser que sí esté conociendo a alguien, estoy un poco encantada, hay admiración”.

Silvina Escudero habló de su nuevo romance en Intrusos (Foto: captura de América).

Sobre cómo conoció a la persona que la acompaña actualmente, la panelista detalló: “En un ámbito muy íntimo, muy cerrado, muy chiquito, no laboral”.

SILVINA ESCUDERO HABLÓ DE SU PRESENTE Y DE CÓMO VIVE EL AMOR

Luego de confirmar que está conociendo a alguien, Silvina Escudero remarcó que hoy prioriza su bienestar personal y disfruta de su compañía: “Yo soy muy feliz conmigo misma, en los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía”.

Sin embargo, aclaró que para que alguien comparta su vida, debe sumar felicidad: “Soy muy feliz yo sola, en el silencio de mi casa con Titán, entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad”.

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