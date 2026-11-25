Silvina Escudero a puro relax en Brasil: posó con una bikini coral infartante y nadó entre peces (Foto de Instagram)

Silvina Escudero armó las valijas y se tomó unos días de descanso en Brasil junto a una amiga para disfrutar del calor, las playas paradisíacas y desconectar de la rutina.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina compartió una seguidilla de postales de su escapada al país vecino donde se la ve radiante, luciendo su figura con una bikini triangulito de estampado tropical en tonos coral y rosa, combinada con gafas de sol oscuras.

Silvina Escudero a puro relax en Brasil: posó con una bikini coral infartante y nadó entre peces (Foto de Instagram)

“Coleccionando momentos, paisajes y experiencias. Hay días que tienen todos los ingredientes para ser perfectos”, escribió Silvina en el epígrafe de la publicación, dejando en claro lo mucho que está disfrutando del viaje.

En las imágenes del álbum se la puede ver posando a bordo de una embarcación con el mar turquesa de fondo, relajándose boca abajo sobre un inflable gigante con estampado frutal en medio del agua y sumergida en el océano rodeada de peces de colores bajo un cielo completamente despejado.

Silvina Escudero a puro relax en Brasil: posó con una bikini coral infartante y nadó entre peces (Foto de Instagram)

Además, aprovechó la jornada en altamar para refrescarse tomando agua de coco directamente del mar.

Silvina Escudero a puro relax en Brasil: posó con una bikini coral infartante y nadó entre peces (Foto de Instagram)

Como era de esperar, el posteo superó rápidamente los 4.700 “me gusta” y se llenó de elogios por parte de sus seguidores. “Hermosa”, “Qué diosa, hermoso lugar, es un paraíso” y “Qué lindas fotos” fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de las postales.

Silvina Escudero a puro relax en Brasil: posó con una bikini coral infartante y nadó entre peces (Foto de Instagram)

Silvina Escudero a puro relax en Brasil: posó con una bikini coral infartante y nadó entre peces (Foto de Instagram)

Silvina Escudero a puro relax en Brasil: posó con una bikini coral infartante y nadó entre peces (Foto de Instagram)